L'ICANN apre ai nuovi domini. In arrivo TLD come .roma, .milano e .fisco

Città, regioni, marchi e comunità potranno richiedere il proprio dominio di primo livello.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-03-2026] Commenti

Il 30 aprile l'ICANN aprirà una nuova finestra per la creazione di nuovi domini Internet di primo livello consentendo così, per la seconda volta nella storia del DNS, la registrazione di nuove estensioni gTLD, incluse quelle basate su nomi geografici o su termini istituzionali; come ricorda l'AgID, potrebbero nascere quindi domini come .roma e .milano, o magari .fisco. L'iniziativa rientra nel progetto "Round 2026" annunciato dall'ICANN, che gestisce il sistema globale dei nomi a dominio, e resterà attiva fino al 12 agosto.

Il programma arriva a oltre dieci anni di distanza dall'ultima apertura, avvenuta nel 2012, quando furono introdotte centinaia di nuove estensioni generiche, di marchio e geografiche. L'edizione di quest'anno ripropone un modello simile, con la possibilità per enti pubblici, imprese e organizzazioni di richiedere un proprio dominio di primo livello per valorizzare territori, filiere produttive o marchi commerciali. Le estensioni richiedibili includono infatti gTLD generici come .food o .book, domini di marchi, domini comunitari, domini geografici e domini con caratteri non latini.

La procedura prevede che chiunque presenti una richiesta debba dimostrare la legittimità dell'uso del nome scelto, soprattutto nel caso di termini geografici o istituzionali. Le amministrazioni pubbliche sono invitate a monitorare le domande presentate da terzi per evitare registrazioni improprie che possano generare confusione o danni reputazionali. L'AgID ha richiamato l'attenzione sul rischio di utilizzi non autorizzati di nomi di città, regioni o enti pubblici, sottolineando la necessità per le amministrazioni di valutare se registrare direttamente un dominio o intervenire in opposizione qualora soggetti privati tentino di appropriarsi di denominazioni sensibili. Il sistema prevede infatti meccanismi formali di contestazione durante la finestra di candidatura.

Il tema riguarda anche le Indicazioni Geografiche, che potrebbero essere vulnerabili a registrazioni da parte di soggetti non titolati. Organizzazioni di tutela hanno evidenziato la necessità di introdurre sistemi di esclusione automatica per impedire che nomi legati a prodotti protetti vengano utilizzati come domini di primo livello, con potenziali ricadute sulla distintività e sulla reputazione delle IG. Il processo di valutazione delle richieste sarà gestito dall'ICANN attraverso un'analisi tecnica, finanziaria e legale dei candidati. Le domande approvate porteranno alla creazione di nuove estensioni operative nei mesi successivi alla chiusura della finestra, con tempistiche variabili in base alla complessità del dominio e alla presenza di eventuali opposizioni.

L'introduzione di nuovi gTLD rappresenta un ampliamento significativo del Domain Name System, che negli ultimi anni ha visto crescere l'interesse verso domini tematici e geografici. Le estensioni legate a città e territori sono considerate strumenti utili per promuovere identità locali e servizi istituzionali, ma richiedono un controllo attento per evitare abusi. Chi volesse sapere quali siano i TLD attualmente in uso può controllare l'elenco pubblicato dalla IANA.