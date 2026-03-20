Fastweb-Vodafone e TIM insieme per 6.000 nuove torri: parte il maxi-piano per potenziare il 5G



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-03-2026]

fastweb vodafone tim 5g
Foto di Josh Withers.

Fastweb‑Vodafone e TIM hanno firmato un accordo strategico per realizzare fino a 6.000 nuove torri di telefonia mobile in Italia, con l'obiettivo di potenziare la rete 5G e accelerarne la diffusione su scala nazionale. L'intesa, definita «non vincolante», prevede la costruzione e la gestione congiunta delle infrastrutture passive attraverso una joint venture paritetica, aperta in futuro all'ingresso di investitori terzi. Il progetto nasce dalla necessità di incrementare la capillarità della rete 5G, soprattutto nelle aree meno servite del Paese, e di migliorare l'efficienza operativa degli operatori. Le nuove torri saranno distribuite sul territorio nazionale secondo un piano pluriennale, con l'obiettivo di allineare i costi delle infrastrutture passive alla media europea mantenendo standard qualitativi elevati.

L'accordo prevede che TIM e la nuova entità unificata Fastweb‑Vodafone agiscano come anchor tenant, cioè principali utilizzatori delle nuove infrastrutture, pur lasciando spazio all'affitto a terzi. Questo modello è pensato per favorire la sostenibilità economica del progetto e ampliare l'offerta di servizi anche ad altri operatori mobili. La joint venture sarà responsabile della costruzione e della gestione delle torri, con una gestione condivisa tra le due parti. In una fase successiva, è prevista la possibilità di aprire la compagine societaria a investitori esterni per ottimizzare la struttura finanziaria e accelerare ulteriormente lo sviluppo della rete.

Le infrastrutture saranno progettate per supportare non solo il 5G attuale, ma anche futuri standard di connettività. Il progetto si inserisce in un quadro più ampio di investimenti nel settore delle telecomunicazioni, con l'obiettivo di sostenere la trasformazione digitale del Paese. L'espansione della rete 5G è considerata essenziale per abilitare servizi avanzati come l'Internet of Things, le applicazioni industriali e le piattaforme di mobilità intelligente.

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