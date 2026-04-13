Il codice dell'Apollo 11 è online: i programmi che portarono l'uomo sulla Luna

I software utilizzati nel modulo di comando e nel modulo lunare sono disponibili su GitHub.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-04-2026]

apollo 11 software github
Foto: NASA.

Il codice sorgente dei programmi che guidarono l'Apollo 11 durante l'allunaggio è oggi consultabile integralmente online, grazie alla pubblicazione su GitHub in formato digitale delle versioni Comanche055 e Luminary099 del software dell'Apollo Guidance Computer. Il materiale, reso disponibile in forma completa e fedele alle trascrizioni storiche, permette di analizzare nel dettaglio i programmi che gestirono navigazione, controllo e procedure critiche della missione del 1969.

Il repository contiene i listati completi del software utilizzato sia nel modulo di comando sia nel modulo lunare, trascritti a partire dalle stampe originali conservate presso archivi tecnici e museali. La digitalizzazione è stata effettuata attraverso un lavoro di scansione e revisione riga per riga, con l'obiettivo di preservare il contenuto esatto dei documenti prodotti all'epoca. Il risultato è un corpus di file in linguaggio assembly AGC.

Il software dell'Apollo Guidance Computer fu progettato per operare entro limiti hardware estremamente ridotti: 3.840 byte di RAM, 69.120 byte di memoria a sola lettura e una capacità di esecuzione di circa 85.000 istruzioni al secondo. Questi vincoli influenzarono profondamente la struttura del codice, che doveva garantire affidabilità e risposta in tempo reale in condizioni operative critiche. Le routine di navigazione e controllo furono ottimizzate per sfruttare ogni ciclo disponibile. All'interno del codice sono presenti i commenti originali dei programmatori, che descrivono funzioni, condizioni di errore e logiche di gestione degli allarmi. Alcuni file, come quelli dedicati alle procedure di interruzione d'emergenza della missione, mostrano come venivano rilevati e trattati gli stati di emergenza. Le annotazioni forniscono un contesto prezioso sulle scelte progettuali e sulle priorità operative del sistema.

Il repository include sia il programma Comanche055, utilizzato nel modulo di comando, sia il programma Luminary099, impiegato nel modulo lunare. Entrambi rappresentano revisioni ufficiali dei software certificati per la missione Apollo 11. Le directory sono organizzate in modo da riflettere la struttura originale dei listati, facilitando la consultazione delle diverse sezioni funzionali. La pubblicazione del codice è accompagnata da strumenti e documentazione che consentono di compilarlo e simularne il funzionamento tramite il progetto Virtual AGC. Questo ambiente permette di eseguire il software su sistemi moderni, replicando il comportamento dell'hardware originale e offrendo una piattaforma di studio per appassionati e ricercatori. Le istruzioni per la compilazione e l'esecuzione sono incluse nella documentazione del progetto.

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Il materiale disponibile comprende anche note tecniche, riferimenti storici e contributi della comunità che ha partecipato alla revisione delle trascrizioni. Gli aggiornamenti del repository includono correzioni di errori di scansione, miglioramenti alla leggibilità e aggiunta di traduzioni del file README in numerose lingue. Il progetto è attivo e continua a ricevere contributi. La disponibilità del codice in formato digitale consente di analizzare direttamente le soluzioni adottate per la gestione della navigazione inerziale, del calcolo delle traiettorie e del controllo dei motori. Le routine matematiche, spesso condensate in poche decine di istruzioni, mostrano l'efficienza necessaria per operare con risorse limitate. Il codice rappresenta un esempio concreto di progettazione software orientata alla sicurezza e alla tolleranza agli errori.

Il repository funge anche da archivio storico, preservando un patrimonio tecnico che ha avuto un ruolo centrale nella riuscita della missione. La trascrizione accurata dei listati permette di studiare non solo gli algoritmi, ma anche lo stile di programmazione e le convenzioni adottate dal team del MIT Instrumentation Laboratory. La presenza di commenti informali testimonia l'aspetto umano del lavoro svolto. La pubblicazione del codice dell'Apollo Guidance Computer offre insomma un accesso senza precedenti a uno dei sistemi software più influenti della storia dell'ingegneria aerospaziale. La possibilità di consultarlo, compilarlo e simularlo consente di comprendere meglio le tecniche utilizzate per affrontare le sfide della navigazione spaziale con tecnologie oggi considerate primitive, ma che si rivelarono decisive.

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