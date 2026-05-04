GameStop vuole comprare eBay

Il CEO della catena valuta un'operazione da 56 miliardi di dollari.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-05-2026] Commenti

La catena di negozi specializzati in videogiochi GameStop sta valutando l'acquisizione di eBay in un'operazione che, se confermata, rappresenterebbe uno dei tentativi più ambiziosi di trasformazione nel settore dell'e‑commerce degli ultimi anni. GameStop, con una capitalizzazione di circa 12 miliardi di dollari, sta infatti preparando un'offerta per un gruppo che vale quasi quattro volte tanto. Al momento, GameStop ha già costruito una partecipazione di circa il 5% in eBay, come confermato da un'intervista del CEO Ryan Cohen; avrebbe inoltre ottenuto una lettera di impegno da TD Bank per circa 20 miliardi di dollari in finanziamenti, parte di un'operazione valutata complessivamente 56 miliardi di dollari in contanti e azioni.

La differenza di dimensioni tra le due società è significativa: eBay è valutata intorno ai 46 miliardi di dollari, mentre GameStop, come dicevamo, si attesta sui 12 miliardi. Nonostante ciò, Cohen sembra intenzionato a procedere con un'offerta formale, sostenuto da una strategia di crescita che punta a portare la capitalizzazione di GameStop a 100 miliardi di dollari, obiettivo collegato anche al suo pacchetto retributivo basato su performance azionarie. Il solo annuncio dell'esistenza dell'interesse da parte di GameStop verso eBay ha avuto un impatto immediato sul mercato: dopo le prime indiscrezioni, le azioni eBay sono salite di oltre il 10% nelle contrattazioni after‑hours, mentre GameStop ha registrato un incremento di circa il 5%. Gli investitori stanno insomma valutando con attenzione la possibilità che GameStop possa trasformarsi da retailer specializzato a piattaforma e‑commerce diversificata.

Nel caso in cui l'operazione andasse in porto, eBay porterebbe in dote un'infrastruttura consolidata, con sistemi maturi per pagamenti, ricerca, gestione dei venditori e categorie merceologiche. In particolare, i settori degli oggetti collezionabili e della moda rappresentano aree in cui GameStop sta già cercando di espandersi online. L'acquisizione consentirebbe un salto di scala difficilmente raggiungibile con una crescita organica. Se il consiglio di amministrazione di eBay dovesse respingere l'offerta, Cohen potrebbe rivolgersi direttamente agli azionisti: una manovra di questo tipo metterebbe però alla prova la fiducia degli investitori istituzionali.

In ogni caso, l'operazione richiederebbe un notevole impegno finanziario. GameStop dispone di circa 9 miliardi di dollari in liquidità, più del doppio rispetto all'anno scorso, ma insufficienti per coprire un'acquisizione di queste dimensioni senza ricorrere a un mix di azioni e debito. Secondo alcune indiscrezioni, GameStop potrebbe formalizzare l'offerta già entro il mese, mentre eBay continua a registrare risultati finanziari solidi, con ricavi trimestrali in crescita del 19% anno su anno.

Il tentativo di acquisizione si inserisce in un percorso di trasformazione iniziato nel 2023, quando Cohen ha assunto la guida e avviato una serie di interventi strutturali, tra cui la chiusura di centinaia di negozi e la revisione delle attività internazionali.