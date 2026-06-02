Quousque tandem abutere, Ursula, patientia nostra?

Cassandra Crossing/ Il silenzio avvolge ogni nuova orribile iniziativa dell'Unione Europea contro i diritti digitali. Quanto siete disposti a sopportare ancora?



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-06-2026]

cassandra catilina
Cicerone denuncia Catilina di Cesare Maccari - Affresco a Palazzo Madama - Pubblico dominio.

Pur avendone viste di ogni genere, Cassandra non si capacita di una cosa, e non trova quindi di meglio che intitolare questa ennesima sua esternazione parafrasando un'antica citazione: «Fino a quando abuserai, Ursula, della nostra pazienza?». È un commento alla sequenza di periodiche iniziative volte a ridurre i diritti digitali dei cittadini UE, iniziative che provengono non da singoli Paesi di opaca democrazia, ma dalla stessa Unione, che più di ciascuno dei suoi membri dovrebbe avere l'interesse a tutelare i diritti dei propri cittadini.

Ma prendiamola alla lontana. Le Catilinarie sono quattro orazioni che Cicerone pronunciò in Senato contro Catilina per denunciare un tentativo di colpo di Stato (la situazione era molto più complessa, ma riassumiamola così). Andò a finire che tra le due fazioni ci fu una battaglia in cui lo stesso Catilina soccombette. Queste orazioni funzionarono; i tentativi di Catilina di modificare lo status quo politico dell'epoca in suo favore furono sventati. E l'inizio della prima orazione è appunto: «Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?», «Fino a quando, o Catilina, abuserai della nostra pazienza?».

Siamo già arrivati a oggi. Forse non ve ne siete accorti perché osservate le cose troppo da vicino, se pure le osservate. In questo caso vi comunico che da anni, e in maniera sempre più frequente, l'Unione Europea, qui ben incarnata dalla sua presidente Ursula von der Leyen, sta operando per ridurre i nostri diritti, digitali e non. A Cassandra viene da dire: «Quousque tandem abutere, Ursula, patientia nostra?». Ma Ursula, come d'altronde Catilina, non ha alcun bisogno che qualcuno glielo ricordi; è perfettamente cosciente di ciò che sta cercando di realizzare insieme alla Commissione Europea, e ha evidentemente i suoi buoni motivi per farlo.

Purtroppo non c'è un Cicerone che le si opponga, ma solo una risicata platea di lodevoli e ben intenzionati gruppuscoli che cercano di fare lobby in favore dei diritti digitali dei cittadini europei. E ne hanno ben donde; ricordiamo alcune di queste iniziative liberticide:
1) L'istituzione di un terzo trattato di scambio dei dati personali con gli Stati Uniti, necessario per vanificare la seconda sentenza SCHREMS, che aveva nuclearizzato i primi due;
2) Le due iterazioni dell'abominevole ChatControl, senza parlare di tutti i vari antefatti, noti con altri nomi;
3) L'istituzione di un EU Wallet che non minimizza né rende evidente quali dati personali raccoglie e tratta, ma per certo ne centralizza la gestione da parte dei soliti attori, in massima parte nemmeno europei;
4) La creazione di un mercato comune delle identità, basato su tecnologie non UE, che rende la gestione delle identità un possibile vettore di attacco sia strategico sia individuale (vedi per esempio la vicenda di Francesca Albanese);
5) La proposizione di un digital omnibus, che smonta tutto quanto di buono ed efficace c'è nel GDPR e in buona parte del DMA; 6) Il tracciamento dell'età, presentato da Ursula in persona, con la relativa gaffe cosmica dell'averne rilasciato protocollo e sorgenti insicuri e violati in 24 ore, e la successiva mancanza di scuse nei confronti dei cittadini EU, e di azioni correttive di qualsiasi tipo.

Articoli suggeriti:
La California fa marcia indietro: Linux esentato dalla legge sulla verifica dell...
In morte del sistema operativo
Verifica dell'età, l'UE valuta restrizioni alle VPN
Verifica dell'età, l'app UE si buca in meno di due minuti

Di cosa ancora c'è bisogno, Ursula, per avere le tue scuse in conferenza stampa a reti unificate? «Ursula, fino a quando abuserai della nostra pazienza?». Probabilmente a questo punto i lettori, inclusi i 24 inossidabili, penseranno che Cassandra stia pronunciando non un'orazione ma proprio un'invettiva contro il presidente dell'UE. Beh, quasi. Ursula certo si merita pienamente l'invettiva ma, lo sappiamo tutti, non ascolterà mai di buon grado né Cassandra né chiunque abbia a cuore la difesa dei diritti digitali dei cittadini UE. Infatti Cassandra non vuole fare la predica a lei, ma a voi: sì, ce l'ha con proprio con voi.

Non importa se giacete nella vostra bolla mezzi rincoglioniti dall'uso dei social e degli LLM, o se principalmente tifate per un partito, una squadra di calcio, un tennista, un politico, un presidente. Niente di tutto questo vi giustifica. Niente di tutto questo giustifica la vostra totale inazione, anzi indifferenza, per quello che sta succedendo, che intacca direttamente il vostro interesse, quello dei vostri cari e magari dei vostri figli. Non si tratta di diventare tecnologi o avvocati, ma di ascoltare, scrivere lettere, parlare con i familiari, gli amici, la gente. Questo non deve impedire di far qualcosa di più, se potete, da andare ai prossimi Linux Day e agli Hackmeeting, a cose più impegnative e meno divertenti come fare un salto a Roma per parlare con qualcuno di vostra scelta, arrivando magari fino a Bruxelles o a Strasburgo per farvi ricevere da un europarlamentare o dalla sua segreteria, e magari farvi un'idea esatta del lavoro degli attivisti digitali, per esempio contattando la sede di EDRi.

C'è talmente tanto da fare... Insomma, fate qualcosa. Il vostro silenzio uccide la vostra libertà e le tecnologie informatiche sono, se lasciate in mano agli Stati, la cosa più pericolosa per essa. E questo è assolutamente vero, come l'operato di Ursula ben dimostra, anche per chi vive in Paesi dotati di governi un po' più democratici.

Ti raccomandiamo anche:
Verifica dell'età online: l'UE presenta l'app ufficiale basata ...
Verifica dell'età nel cuore di Linux
La verifica dell'età per i minori a livello di sistema operativo
Dai Bitcoin alle valute digitali statali, strumenti di tecnocontrollo

Spunti di approfondimento:
Tecnocontrollo, guerra e UE
Il Digital Omnibus è una resa dell'Unione Europea?
Alle soglie di un vero e proprio esperimento di controllo sociale
L'insostenibile invadenza del tecnocontrollo

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Calamari

Marco Calamari

Scrivere a Cassandra - Twitter - Mastodon
Videorubrica "Quattro chiacchiere con Cassandra"
Lo Slog (Static Blog) di Cassandra
L'archivio di Cassandra: scuola, formazione e pensiero

Approfondimenti
Tecnocontrollo, guerra e UE
Il Digital Omnibus è una resa dell'Unione Europea?
Alle soglie di un vero e proprio esperimento di controllo sociale
L'insostenibile invadenza del tecnocontrollo
Dal pornocontrollo al tecnocontrollo
Contanti e trionfanti
Tecnologia ubiqua e analfabetismo tecnologico

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quale di questi consigli ritieni più importante per una vacanza all'insegna della sicurezza?
Aggiornare il sistema operativo, i programmi installati e le applicazioni, eliminando così eventuali falle di sicurezza già scoperte.
Evitare di usare WLAN pubbliche (in hotel, Internet Café, aeroporto...): solitamente sono protette in maniera inadeguata e i dati possono essere spiati. Meglio utilizzare una connessione mobile UMTS.
Evitare di fare online banking in vacanza e non scaricare o salvare dati personali e sensibili su Pc pubblici.
Creare un indirizzo ad hoc per inviare cartoline elettroniche via email, da disattivare al rientro qualora venisse compromesso.
Impostare una password all'accensione su smartphone e tablet e un PIN per lo sblocco della tastiera.
Fare il backup del notebook o del netbook che si porta in vacanza, crittografando i dati per limitare i danni in caso di furto.

Mostra i risultati (1938 voti)
Giugno 2026
n. 4118 del 03-06-2026
YouTube aggiorna la policy sulla IA
n. 4117 del 01-06-2026
Grave falla in 7-Zip
Maggio 2026
n. 4116 del 29-05-2026
Denunce ai Carabinieri sull'app IO
n. 4115 del 27-05-2026
Apre Virtual OS Museum: 75 anni di sistemi operativi
n. 4114 del 25-05-2026
Crisi delle memorie, la luce in fondo al tunnel
n. 4113 del 21-05-2026
Copilot invade Excel
n. 4112 del 19-05-2026
49.000 persone senza elettricità: il fornitore preferisce alimentare i datacenter della IA
n. 4111 del 15-05-2026
Gmail, lo spazio gratuito si riduce a 5 Gbyte
n. 4110 del 14-05-2026
Crisi della RAM, in vendita DDR 5 false con i chip in fibra di vetro
n. 4109 del 12-05-2026
Windows 11 accelera davvero
n. 4108 del 08-05-2026
Password in chiaro nella memoria di Edge
n. 4107 del 07-05-2026
Google Chrome scarica un modello AI da 4 GB senza avvisare gli utenti
n. 4106 del 05-05-2026
Ubuntu spinge sull'IA e divide gli utenti
n. 4105 del 01-05-2026
Disastro PocketOS: l'agente IA cancella database e backup in pochi secondi senza supervisione
Aprile 2026
n. 4104 del 29-04-2026
Telemarketing, arrivano i numeri brevi: identificheranno i servizi legittimi
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 3 giugno
2026
Office 2019 per Mac dal 13 luglio diventa in sola lettura
2025
OneDrive: app e siti possono accedere a tutto il cloud
2024
Tre libri
2023
Google sospende il supporto ai vecchi Chromecast
2022
Google, Meet e Duo diventeranno una cosa sola
2021
Il nuovo Windows 10 si svela a fine mese
2020
Il virus del programmatore
2019
Microsoft implora gli utenti: installate la patch prima di un altro WannaCry
2018
Medico fa causa a paziente per una recensione negativa online
2017
C'è poco da fidarsi delle app in Google Play
2016
Uno strumento di back-up affidabile
2015
Otto applicazioni vulnerabili agli hacker
2014
Da Asus il notebook-tablet ibrido più sottile del mondo
2013
Le più grandi truffe del Bancomat
2012
Virgin Pure per migliorare l'acqua di rubinetto
2011
L'hacker al volante
2010
A sorpresa Firefox arriva sull'iPhone
2009
Franceschini diviso tra Bernabè e operatori telefonici
2007
Carrefour lancia la UnoMobile
2005
Digitale e proprietà intellettuale
2004
Arriva Maxima: con 25 euro telefonate no-stop
2002
VHS e DVD a confronto
2001
Hardware: Adaptec USB 2 Connect
Olimpo Informatico


 
web metrics