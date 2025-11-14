Dai Bitcoin alle valute digitali statali, strumenti di tecnocontrollo

Cassandra Crossing/ La trappola dell'Euro digitale.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-01-2026]

cassandra euro digitale 02
Foto di Michael Förtsch.

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale
La trappola dell'Euro digitale

Negli anni '80 alcuni ricercatori, tra i quali David Chaum, iniziarono a teorizzare una moneta digitale, che possedesse tutte le caratteristiche desiderabili del denaro circolante, ma fosse realizzabile e scambiabile solo con mezzi informatici. Diverse monete digitali furono create e alcune anche sperimentate, ma il tutto restò confinato a un'interessante area di ricerca scientifica. Nel novembre del 2008 Satoshi Nakamoto, un ricercatore anonimo e tale rimasto fino a oggi, pubblicò in una mailing list un documento di 9 pagine (il White Paper) in cui descriveva la realizzazione di una moneta elettronica, Bitcoin, definendone dettagliatamente il protocollo di generazione, scambio e conservazione.  È d'obbligo notare che Satoshi Nakamoto per i Bitcoin che possiede è attualmente l'essere più ricco al mondo, ed evidentemente anche il più disinteressato ai suoi soldi. Ma andiamo avanti.

Bitcoin possiede tutte le proprietà desiderabili del denaro contante, inclusa la totale privacy dello scambio. Anche per questo motivo fu rapidamente implementato in una rete peer to peer, gestita su scala mondiale da una comunità di volontari. Pur essendo privo di qualsiasi valore intrinseco o di scambio, e pur non essendo agganciato a nessun altro bene o valuta, Bitcoin acquistò rapidamente valore di scambio, arrivando attualmente a un rapporto di cambio di 1 a 100.000 col dollaro americano. Poiché il numero totale dei bitcoin esistenti o coniabili è limitato a circa 21 milioni, il valore attuale dei Bitcoin esistenti è di circa due trilioni di dollari. Essendo la quantità di Bitcoin limitata, si tratta inoltre di un bene non inflazionabile. La limitazione di quantità non è un problema significativo, essendo il Bitcoin praticamente frazionabile all'infinito.

Il successo di Bitcoin ha immediatamente provocato la nascita di un numero elevatissimo di altre monete digitali e di vari ecosistemi software di scambio. Il complesso di queste monete digitali, che sono tutte basate su algoritmi crittografici, viene identificato come Criptovalute. Alcune criptovalute hanno un rapporto di cambio fisso e garantito con delle valute statali e vengono indicate come Stablecoin. La gestione di ciascuna valuta digitale viene attuata tramite mezzi sia centralizzati che decentrati, con tutte le sfumature intermedie. È doveroso sottolineare che la stragrandissima maggioranza delle migliaia di criptovalute esistenti sono solo trappole per ingenui, spesso simili a schemi Ponzi. Le criptovalute sono state normate in quasi tutti i Paesi e molte banche centrali stanno valutando l'emissione di valute digitali statali. Da molti anni lo sta facendo anche l'Unione Europea, inizialmente senza molta convinzione. E siamo arrivati all'argomento del giorno, al nostro eroe, l'Euro digitale.

Ti raccomandiamo anche:
AGCOM, ecco la lista dei siti porno che richiederanno la verifica dell'et...
Alle soglie di un vero e proprio esperimento di controllo sociale
L'insostenibile invadenza del tecnocontrollo
ACR, la smart TV vi spia davvero

L'Euro digitale, se mai verrà realizzato, sarà una moneta digitale completamente tracciata e gestita dalla BCE; niente di nemmeno lontanamente paragonabile ai contanti, ai Bitcoin e alla maggior parte delle criptovalute. Non è nemmeno paragonabile ai sistemi di pagamento elettronici che, anche se in maniera più o meno tracciabile, muovono però denaro vero. L'Euro digitale sarà una moneta digitale agganciata all'Euro, con un rapporto di cambio di 1:1 e garantita dalla Banca Centrale Europea. Le sue specifiche tecniche, cioè il documento equivalente al white paper di Satoshi Nakamoto, sono ancora in fase di definizione, con una modalità tipica dell'UE, cioè lenta, complessa e burocratica, ma poggiano su alcuni pilastri fondamentali già perfettamente stabiliti.

Quello che preme a Cassandra, e anche ai suoi 24 interessatissimi lettori, è come questa nuova moneta verrebbe utilizzata dai suoi possessori. Dato il forte vento di tecnocontrollo sociale totale che soffia ormai da anni in tutta l'Unione Europea, non c'è da meravigliarsi del fatto che l'Euro digitale sia una moneta totalmente tracciata. Il livello di tracciamento va però oltre ogni immaginazione. 

Ogni singolo Euro digitale circolante è in ogni momento attribuibile a una specifica persona o ente. Il possesso di ogni singolo Euro digitale è attivamente controllato da un'autorità centrale. Il protocollo di gestione permette di gestire attivamente ogni singolo Euro. È possibile limitare la quantità di Euro che un cittadino europeo può possedere, e variare questo limite su base individuale. È possibile bloccare gli Euro posseduti da un cittadino europeo, impedendogli di scambiarli o utilizzarli, rendendolo interattivamente e istantaneamente un povero in canna digitale, un cadavere economico. Non si tratta del blocco di un mezzo di scambio, come un conto corrente bancario; viene bloccata la moneta digitale stessa.

Non perderti anche:
Dal pornocontrollo al tecnocontrollo
Il pericolo delle eSIM
Minima complessità necessaria
Darth Alexa, ovvero il lato oscuro

Quello che è successo a Francesca Albanese, che prescinde dalla situazione specifica in cui era coinvolta, considerando le conseguenze per la sua persona dovrebbe dar moltissimo da pensare a chiunque; tuttavia rappresenta solo una piccola frazione di quello che potrebbe succedere a un cittadino europeo che vivesse in una distopia come quella prevista dall'Euro digitale: un bene il cui possesso può essere atomicamente controllato dall'emittente, che può decidere quanti Euro digitali una persona può possedere; può bloccarli in ogni momento, impedendo alla persona di spenderli. Non moneta digitale ma potentissimo strumento di tecnocontrollo. Cosa mai potrebbe andare storto?

Un bene che dà ad altri il potere di privarvi di tutto, tranne i vestiti che avete addosso. In confronto ChatControl è solo un problema limitato ed aggirabile. Questi due esempi chiariscono il concetto di evoluzione democratica della società che è attualmente maggioritario nell'Unione Europea.  Chi mai potrebbe perderci non solo i propri soldi, ma la propria libertà?

Dopo aver considerato questa esternazione di Cassandra, forse parlerete con più rispetto non solo dei Bitcoin ma soprattutto dei semplici contanti; e li considererete una risorsa preziosa, piuttosto che qualcosa da considerare primitivo rispetto agli smartphone e smartwatch usati come credenziali di pagamento digitale. Magari penserete con piacere anche a quelle 20 sterline d'oro che conservate dai tempi della prima comunione, e a quello che potrebbero rappresentare un domani per voi.

Ti raccomandiamo anche:
Il vostro smartphone non esploderà
Tecnologia ubiqua e analfabetismo tecnologico
Total Rekall
Elon Musk come Prometeo

Articoli raccomandati:
La legge europea sull'IA è una scatola vuota?
Venti di tecnocontrollo in Spagna
Venti di tecnocontrollo nell'UE: S.P.Q.F.
L'inventario della vostra IoT

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Calamari

Marco Calamari

Scrivere a Cassandra - Twitter - Mastodon
Videorubrica "Quattro chiacchiere con Cassandra"
Lo Slog (Static Blog) di Cassandra
L'archivio di Cassandra: scuola, formazione e pensiero

Approfondimenti
La legge europea sull'IA è una scatola vuota?
Venti di tecnocontrollo in Spagna
Venti di tecnocontrollo nell'UE: S.P.Q.F.
L'inventario della vostra IoT
Tecnocontrollo e diritti civili
False dicotomie, reloaded

Commenti all'articolo (ultimi 5 di 8)


Homer S.
Personalmente comprendo le perplessità sul tecnocontrollo che l'euro digitale potrebbe implicare. Meno le considerazioni sul fatto che le alternative presenti (conti correnti, criptovalute) siano poi meglio. Qualsiasi banca può interdirmi in qualunque momento l'accesso ai miei soldi, ed anche se lo fa abusivamente poi sta alle autorità... Leggi tutto
15-11-2025 09:35
zero
Personalmente non vedo nessun vantaggio (per le persone) per l'Euro Digitale. Lo stipendio e la maggior parte delle spese sono gia' digitali. Qualcuno dice "Eh, ma le banche prendono le commissioni". Davvero pensate che gestiranno l'Euro Digitale senza guadagnarci niente? Inoltre, i bitcoin vengono comprati con l'illusione di... Leggi tutto
14-11-2025 09:54
{trafalgar}
Ottimo articolo (a parte l'inesattezza su Bretton Woods), purtroppo limitato ai 24 lettori, che a livello sociale probabilmente contano meno di niente. Molti diranno che la UE ha chiarito che l'euro digitale non sarà programmabile; è facile oscurare la mente della gente con le parole, quando la gente si rende... Leggi tutto
14-11-2025 09:40
Apoll0
Articolo eccezionale. Chapeau. Peccato che là fuori, oltre ai 24 assidui lettori, ce ne siano centinaia di milioni ign* (ari o oranti). Secondo me siamo panati... Ma questo già da un bel pezzo.
14-11-2025 08:53
Leggi gli altri 3 commenti nel forum Ribelli digitali
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Secondo te il Codice della Strada dovrebbe proibire di indossare i Google Glass mentre si guida?
Sì, perché rappresentano una distrazione peggiore degli SMS, e quindi un pericolo.
No, perché come tutte le cose possono essere utilizzati bene o male. Altrimenti dovremmo vietare anche i navigatori GPS.
Ho un'altra opinione (la illustro nei commenti qui sotto)

Mostra i risultati (1200 voti)
Gennaio 2026
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Personal Intelligence, Gemini diventa un assistente personale che conosce i contenuti dell'utente
n. 4052 del 16-01-2026
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
n. 4051 del 15-01-2026
Amazon aggiorna Alexa senza permesso: Alexa Plus imposto in automatico gli abbonati Prime
n. 4050 del 13-01-2026
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste
n. 4049 del 12-01-2026
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
n. 4048 del 09-01-2026
ChatGPT Salute, lo spazio sicuro per dati sanitari e referti digitali. Ecco come funziona
n. 4047 del 08-01-2026
HP EliteBoard G1a, un intero PC Windows 11 dentro una tastiera ultrasottile
n. 4046 del 05-01-2026
IPv6 compie 30 anni: progressi e ritardi. Perché il mondo resta ancora con IPv4?
n. 4045 del 02-01-2026
POS collegato alla cassa: dal 2026 parte la stretta anti-evasione con controlli automatici
Dicembre 2025
n. 4044 del 31-12-2025
Dopo ChatGPT
n. 4043 del 29-12-2025
Windows 11, prestazioni degli SSD migliorabili fino all'80%. Ecco come attivare il driver
n. 4042 del 24-12-2025
PagoPA lascia il MEF: Poste e Poligrafico rilevano la società per mezzo miliardo
n. 4041 del 22-12-2025
IA al comando di un distributore automatico: snack gratis e centinaia di dollari in perdita
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 21 gennaio
2026
Sony affida i TV a TCL. Joint venture al 51% e futuro dei BRAVIA nelle mani del ...
2025
Google Maps diventa meno ficcanaso
2024
Microsoft: gli AI PC dovranno avere almeno 16 Gbyte di RAM
2022
IA: ragionare usando i dati
2021
Campagna malware ancora in corso colpisce Linux, soprattutto in Italia
2020
La Vpn del Cern diventa open source
2019
Un futuro senza chiavette USB
2018
iPhone, gli utenti potranno disattivare il rallentamento della batteria vecchia
2017
L'attacco phishing contro gli utenti Gmail
2016
La lampadina a filamento del MIT, più efficiente di quelle a LED
2015
Il coltello smart per tagliare il burro
2014
La videocamera termica sull'iPhone
2013
Porno scanner, via dagli aeroporti
2012
Risparmiare sulla bolletta grazie al router
2011
Il 2010 di Internet
2010
Falla nei router D-Link
2009
G1 di Google sbarca in Europa
2008
Il carrello intelligente di Microsoft
2007
Assolti gli studenti del peer to peer
2005
L'Adsl senza linea telefonica di Telvia
2004
Sciopero dei call center
2003
I gestori di telefonia mobile non amano i freni
Olimpo Informatico


 
web metrics