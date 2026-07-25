Niente video fatti con l'AI in campagna elettorale

Elly Schlein propone di vietare i video realizzati con l'intelligenza artificiale in campagna elettorale. Giorgia Meloni si dice favorevole alla proposta.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-07-2026]

meloni schlein
Un fotogramma dal celebre video realizzato con l'IA nel periodo natalizio e divenuto virale, in cui personaggi contrapposti come Elly Schlein e Giorgia Meloni si abbracciano.

Dopo il caso del video realizzato con l'AI dalla signora Vannacci, moglie del generale, fondatore e leader di Futuro Nazionale, la politica è costretta a occuparsi dell'uso dell'AI nella propaganda politica e nelle campagne elettorali previste nel 2027.

Nel video infatti si vede una Giorgia Meloni in abiti da matrona romana consegnare il fascio littorio a Roberto Vannacci in veste di imperatore, che mette a morte Laura Boldrini e Giuseppe Conte. Lo stesso Vannacci si era poi dissociato, criticando la scena del Colosseo; la premier Meloni aveva condannato l'uso abusivo della sua immagine.

La segretaria del PD Elly Schlein ha proposto pubblicamente un accordo fra le forze politiche per impegnarsi a non usare immagini inventate con parole mai pronunciate. Giorgia Meloni ha risposto dopo poche ore, accettando la proposta e rivendicando di aver espresso da tempo i suoi timori a riguardo.

Ora resta da capire se questa nobile intenzione rimarrà semplicemente un accordo morale fra "gentildonne" oppure si tradurrà in un accordo fra le parti: potrebbe essere un codice di autoregolamentazione oppure, per essere veramente vincolante per tutti, una norma avente forza di legge, con controlli da parte dell'AGCOM e sanzioni amministrative.

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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pier Luigi Tolardo

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Commenti all'articolo (1)

{acse}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
25-7-2026 16:33
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