Niente video fatti con l'AI in campagna elettorale

Elly Schlein propone di vietare i video realizzati con l'intelligenza artificiale in campagna elettorale. Giorgia Meloni si dice favorevole alla proposta.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-07-2026] Commenti (1)

Un fotogramma dal celebre video realizzato con l'IA nel periodo natalizio e divenuto virale, in cui personaggi contrapposti come Elly Schlein e Giorgia Meloni si abbracciano.

Dopo il caso del video realizzato con l'AI dalla signora Vannacci, moglie del generale, fondatore e leader di Futuro Nazionale, la politica è costretta a occuparsi dell'uso dell'AI nella propaganda politica e nelle campagne elettorali previste nel 2027.

Nel video infatti si vede una Giorgia Meloni in abiti da matrona romana consegnare il fascio littorio a Roberto Vannacci in veste di imperatore, che mette a morte Laura Boldrini e Giuseppe Conte. Lo stesso Vannacci si era poi dissociato, criticando la scena del Colosseo; la premier Meloni aveva condannato l'uso abusivo della sua immagine.

La segretaria del PD Elly Schlein ha proposto pubblicamente un accordo fra le forze politiche per impegnarsi a non usare immagini inventate con parole mai pronunciate. Giorgia Meloni ha risposto dopo poche ore, accettando la proposta e rivendicando di aver espresso da tempo i suoi timori a riguardo.

Ora resta da capire se questa nobile intenzione rimarrà semplicemente un accordo morale fra "gentildonne" oppure si tradurrà in un accordo fra le parti: potrebbe essere un codice di autoregolamentazione oppure, per essere veramente vincolante per tutti, una norma avente forza di legge, con controlli da parte dell'AGCOM e sanzioni amministrative.