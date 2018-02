Schede video, le criptovalute fanno schizzare il prezzo alle stelle

Videogiocatori frustrati dai miner.



Se negli ultimi tempi avete pensato di acquistare una scheda video, vi sarete accolti di come i prezzi siano parecchio alti.

Ciò non è dovuto a un'improvvisa passione per i videogiochi o per la grafica di alta qualità: le responsabili sono le criptovalute.

Bitcoin e soci, generando l'illusione che sia possibile diventare ricchissimi praticamente senza fatica (ma pagando la corrente elettrica che serve per far lavorare con il massimo impegno il Pc), richiedono hardware potente perché l'operazione di mining possa essere condotta, e i processori delle schede video sono il tipo di hardware più adatto a meno che non si voglia comprare un apparecchio dedicato.

Così la richiesta per questo tipo di componenti è aumentata di colpo, tanto che i maggiori produttori di Gpu - nVidia e Amd - non riescono a soddisfarla: di qui la relativa scarsità di prodotti disponibili e i prezzi alti.

«La forte domanda proveniente dal mercato delle criptovalute è andata oltre le nostre aspettative» spiega Colette Krees, vicepresidente e Cfo di nVidia, che ha ottenuto ottimi risultati nell'ultimo trimestre fiscale raggiungendo la cifra record di 2,91 miliardi di dollari in ricavi.

Tuttavia, nVidia stessa sa bene che «le criptovalute sono un settore molto instabile» e l'ondata positiva potrebbe arrestarsi già entro un anno, ponendo finalmente fine alla frustrazione dei videogiocatori che non trovano schede decenti a prezzi abbordabili.

Un intero anno di scontento è però un periodo molto lungo, e così nVidia ha iniziato a invitare gli assemblatori a preferire i gamer rispetto ai miner.

Non solo, insieme a Amd sta lavorando per aumentara la produzione, anche se la richiesta "drogata" dalle criptovalute sta ponendo problemi anche nel reperimento dei componenti, in particolare per quanto riguarda le memoria Gddr 5 e Hbm 2.

In ogni caso, la situazione attuale è ancora poco favorevole all'acquisto: sebbene i prezzi siano in una fase fluttuante (spesso in corrispondenza con il fluttuare del valore delle criptovalute), in generale non sembra essere un buon momento per acquistare una scheda grafica, e se non c'è assoluto bisogno è meglio aspettare che il mercato trovi un nuovo equilibrio.