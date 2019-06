L'estensione per Firefox e Chrome che risolve automaticamente i Captcha

A questo punto, viene da chiedersi a che servano.

Nonostante gli sforzi di Google di rendere il più trasparente possibile i sistemi che distinguono umani e robot nel web, ossia i Captcha, capita ancora di trovarsi davanti a sfide e puzzle da risolvere.

Uno dei Captcha più snervanti è quello che richiede l'identificazione di certi oggetti presenti in una fotografia (cartelli stradali, automobili, negozi e via dicendo), da affrontare sperando di ottenere la soluzione corretta al primo colpo; in caso contrario si viene sottoposti a un'ulteriore prova.

Buster pone fine a questo incomodo. È un'estensione disponibile gratuitamente per Firefox e Chrome e che si incarica di svolgere tutto il lavoro sporco.

Per farlo usa un piccolo trucco. Basandosi sul fatto che ogni Captcha visivo offre anche un'alternativa audio, sfrutta il riconoscimento vocale per la risoluzione della prova, aggirando l'indovinello posto dall'immagine e permettendo all'utente di accedere alla risorsa.

Quando il Captcha si presenta, non occorre fare altro che cliccare sul pulsante posto nella parte inferiore della finestra del Captcha stesso.

Il sistema non è infallibile (ma si può sempre ritentare) e, in quei casi in cui è più rapido risolvere personalmente il Captcha, si può sempre intervenire direttamente. In caso di difficoltà, si può invece ricorrere a Buster.