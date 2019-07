Ex studente distrugge i computer della scuola con un USB killer

Causando danni per quasi 60.000 dollari.

Si usa chiamare USB killer un particolare dispositivo che all'apparenza sembra una normale chiavetta USB ma che, se inserita in un PC, è in grado di fare danni molto grossi.

Al suo interno vi sono infatti dei condensatori che vengono caricati tramite la corrente portata dalla porta USB stessa. Quindi, quella corrente viene "restituita" alla porta sotto forma di una scarica elettrica ad alto voltaggio, in grado di danneggiare l'hardware con cui entra in contatto.

Dispositivi di questo tipo esistono ormai da qualche tempo, ma il caso più sorprendente di un loro uso massiccio s'è verificato da poco.

Lo scorso 14 febbraio Vishwanath Akuthota, ex studente del The College of Saint Rose di Albany, nello Stato di New York (USA), s'è armato di uno di questi USB killer e ha preso di mira tutti gli apparecchi della scuola dotati di porte USB che gli capitavano a tiro.

Ha inserito la chiavetta in 66 PC oltre che in una quantità non meglio precisata di schermi e strumenti vari, causando danni per 58.471 dollari e riprendendo il tutto con il proprio iPhone mentre diceva frasi come «Adesso questo lo distruggo».

Sfortunatamente per lui, le videocamere di sorveglianza hanno permesso di individuarlo e i video da egli stessi registrati hanno fatto il resto: arrestato e tenuto in custodia dalla polizia sin dal 22 febbraio, s'è dichiarato colpevole e ha accettato di ripagare i danni subiti dal College.

«Questo processo» - hanno spiegato gli investigatori dell'FBI che hanno partecipato alle indagini, descrivendo le conseguenze dell'inserimento della chiavetta assassina - «rende completamente inutilizzabile il dispositivo elettronico danneggiando la porta, l'hard disk e in generale il sistema elettrico».

Ciò che resta misterioso è il motivo che ha spinto Akuthota a compiere il suo gesto. Il ventisettenne aveva infatti concluso un master in economia presso il College of Saint Rose nel 2017 ma non pare avesse risentimento contro la scuola.