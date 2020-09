Intel, i Core di undicesima generazione sorpassano Amd

Grazie alla Gpu integrata Iris Xe offrono prestazioni elevate anche nei giochi.

«Sono i migliori processori per portatili che abbiamo mai costruito» afferma entusiasta Gregory Bryant, vicepresidente di Intel, nel presentare le Cpu Intel Core di undicesima generazione.

Ci sarebbe da stupirsi del contrario: quale azienda mai potrebbe svelare un nuovo prodotto sostenendo che si tratti di un passo indietro rispetto ai modelli precedenti?

Al di là delle questioni di marketing, i nuovi Core sono basati su architettura Tiger Lake e già i vari partner - Acer, Asus, Dell, Dynabook, Hp, Lenovo, Lg, Msi, Razer, Samsung e altri ancora - sono pronti a integrarli nelle loro offerte, che si concretizzeranno nel corso dell'autunno ormai imminente.

Secondo Intel, questi processori permetteranno ai laptop di guadagnare il 20% in velocità per quanto riguarda i software di produttività rispetto ai prodotti concorrenti, moltiplicheranno per 2,7 la velocità nelle applicazioni di ritocco fotografico e per 2 quella delle applicazioni di editing video.

Costruiti a 10 nanometri, i Tiger Lake segnano il debutto della piattaforma Evo (di cui abbiamo visto il logo qualche tempo fa) integrando il supporto a Thunderbolt 4 e a Wi-Fi 6 (Gig+) ma soprattutto - per quanti hanno sempre ritenuto un po' carente il reparto grafico dei processori Intel la GPU Irix Xe.

Grazie a essa, le prestazioni nei giochi rispetto alla generazione precedente dovrebbe raddoppiare: il chip grafico integrato è perfettamente adeguato - afferma sempre Intel - per eseguire i videogiochi a 1080p senza difficoltà.

Per quanto riguarda i consumi - un dettaglio non secondario quando si parla di tecnologie rivolte ai portatili - l'offerta iniziale prevede nove modelli con Tdp da 7 a 28 Watt, che si traducono in un'autonomia di «almeno nove ore sui sistemi con display Fhd» raggiungibile in condizioni d'uso reali, e non soltanto in test di laboratorio.

Per dare un'idea di come si comportino i Tiger Lake rispetto alla concorrenza, sul proprio sito Intel ha pubblicato dei benchmark che vedono il processore Core i7-1185G7 superare il Ryzen 7 4800U di Amd nella maggior parte dei test.

D'altra parte, le scelte degli Oem influiranno non poco su ciò che davvero si potrà ottenere dai portatili equipaggiati con le nuove Cpu di Intel: i prossimi mesi, con l'arrivo dei primi prodotti e l'ampliarsi della gamma di processori, forniranno dati più sicuri per quanto riguarda il confronto.

Qui sotto, lo schema del Project Athena su cui si basano i Tiger Lake, i risultati dei benchmark come pubblicati da Intel e il video di presentazione.