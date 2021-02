6 match stellari e 6 consigli per una “lunga vita digitale” e non

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-02-2021] Commenti (1)

Alzi la mano chi, dall'inizio di quest'anno, non ha letto almeno una volta - per diletto o per credenza - il proprio oroscopo! Forse ben pochi, perché si sa il rapporto tra gli italiani e le Stelle è come un lungo matrimonio fatto di alti e bassi, ma anche di gioie e dolori da condividere o tenere per sé e trarne spunto. Motivo per cui, anche in questo 2021, sempre più utenti si sono affidati al famoso oracolo astrale per cercare la propria anima gemella o, più semplicemente, per trovare nuovi spunti per consolidare la coppia.

Per una volta sola (promesso!), anche noi di Zeus News vogliamo credere agli astri e vi proponiamo una mappa zodiacale dei match più fortunati di questo nuovo anno, realizzata da Wiko, brand franco-cinese di smartphone, insieme all'astrologo Stefano Vighi, esperto del sito di incontri Coppiaperfetta.it">. E dulcis in fundo, qualche suggerimento per evitare "cortocircuiti" nella vita digitale e non.

Dunque, lunga vita alle coppie:

Ariete - Cancro: "Vi accomuna una ritrovata leggerezza, la voglia di fare progetti e di credere nelle cose migliori. È quindi il momento ideale per fare nuovi programmi che vi ridiano carica ed entusiasmo".

L'energia è tutto, perciò assicuratevi di avere uno smartphone con batterie long lasting, in grado di stare al vostro passo. Via libera a videochiamate e post senza nessun limite (o quasi)!

Sagittario - Acquario: "Saprete dialogare, riscoprendo il piacere dello scambio, delle parole, che volano veloci. Potete andare lontano con la mente, lavorare di fantasia".

Un consiglio? Non esagerate con le note vocali, è bello poter parlare, ma meglio attraverso una telefonata o un appuntamento come un pranzo o una cena, momenti tutti per "voi" e ideali per fare anche un po' di sano digital detox.

Toro - Bilancia: "Trovate progetti da poter condividere e situazioni che vi facciano sognare: sono le energie che rendono piacevole il vostro amare e vi convincono di essere adatti l'uno per l'altro. Perché questo match funzioni la Bilancia deve però far di tutto per tenere alto il tasso di ottimismo del Toro".

Lo sport e il movimento sono gli alleati del buon umore, perciò scaricate una app di activity tracker per allenarvi insieme, monitorare la vostra attività fisica e condividere i vostri traguardi, auto-stimolandovi a superarne di nuovi.

Vergine - Pesci: "La veloce apparizione che Giove compirà in estate, vi incoronerà come la coppia migliore dell'anno. Per una volta vi capirete, sarete ottimi complici e grandi amanti. Vanno in onda i veri dialoghi, potrete persino scegliere insieme l'arredamento di casa".

Quando è tutto rose e fiori non fatevi prendere dalla gelosia e non pretendete di dover conoscere la password con cui sbloccare lo smartphone del vostro partner o accedere ai suoi social e no, non vale neanche utilizzare la sua impronta mentre dorme!

La fiducia viene prima di tutto ma per il proprio device meglio impostare lo sblocco con riconoscimento facciale, fingerprint o sequenze alfanumeriche: una buona abitudine per proteggere la propria cyber-security.

Leone - Gemelli: "Il primo vive mille sfide e il secondo sembra avere una soluzione ad ogni problema: in questo strano gioco di equilibri, convivere e darsi da fare diventa bello, facile e divertente, ma soprattutto porta a concretizzare e dare un senso alla relazione. Favoriti gli investimenti in comune".

Per tenere traccia delle spese scaricate una app di gestione del credito o di online banking così da avere sempre sotto mano entrate ed uscite ed evitare inutili liti. Lo smartphone può rivelarsi un prezioso "tesoriere".

Scorpione - Capricorno: "Il segno nero (lo Scorpione, ndr) stavolta ha davvero bisogno di qualcuno che fissi i punti, che resti fermo, che gli dia quelle sicurezze che in giro non trova. Il Capricorno potrà gestire le vicende pratiche mentre lo Scorpione inseguirà le sue passioni".

Iniziate immortalando il vostro amore con uno scatto panoramico, ricordandovi che tutto quello che avrete attorno ve lo siete guadagnato con le vostre forze, che sia un viaggio, un angolo della vostra casa o la vostra famiglia. Un consiglio: provate un obiettivo grandangolare.

Qualcuno diceva che è tutta colpa delle Stelle, forse aveva ragione?