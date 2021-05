Nuovi MacBook Air in anteprima, tra colori pastello e il ritorno di MagSafe

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-05-2021] Commenti

Sembra che in Apple sia iniziata l'era del colore: dopo la presentazione dei nuovi iMac, disponibili in sette diverse tonalità pastello, ora tocca ai MacBook Air rinnovarsi.

Ancora non ci sono annunci ufficiali ma Jon Prosser (di solito abbastanza bene informato su quanto accade in casa Apple) sul proprio canale YouTube ha pubblicato un video nel quale sostiene di aver avuto accesso in anteprima a render che illustrano l'aspetto dei MacBook Air destinati ad apparire alla fine di quest'anno o all'inizio del prossimo.

Sin dalla loro introduzione, i MacBook Air non sono cambiati molto per quanto riguarda l'aspetto: pur subendo una certa evoluzione, i ritocchi sono sempre stati molto limitati.

Ora, non soltanto - stando a quanto sostiene Prosser - Apple si sta preparando a lanciare una linea di MacBook in diversi colori pastello, ma anche altri dettagli hanno subito il primo vero restyling.

Per esempio, i nuovi MacBook Air avranno uno spessore uniforme lungo tutto il proprio corpo (arrivando a somigliare un po' ai MacBook Pro), e faranno a meno degli angoli arrotondati che li hanno caratterizzati sinora.

Altre modifiche sono l'aumento delle dimensioni dei tasti contestuale a una diminuzione delle dimensioni del trackpad, la sostituzione nella parte inferiore dei quattro piedini in gomma con due barre sempre in gomma, e cornici di colore bianco - e più sottili delle attuali - intorno allo schermo.

Si vocifera infine di modifiche non estetiche ma funzionali che probabilmente, se confermate, sarebbero molto gradite agli utenti: si parla infatti della introduzione di due porte Thunderbolt e del ritorno del pratico connettore MagSafe per l'alimentazione, pensionato da Apple nel 2016 e sostituito con USB-C.

Per quanto riguarda i componenti interni è da dare per scontata l'adozione del SoC M1, già adottato non solo dagli iMac ma anche dai nuovi iPad Pro.

Quanto ai tempi di lancio, sebbene il consenso generale preveda un lancio tra la fine del 2021 e il 2022, nemmeno Prosser si lascia andare a previsioni: l'attuale scarsità di componenti elettronici potrebbe rivelarsi tanto grave da costringere Apple a rimandare il debutto dei nuovi modelli.

Qui sotto, il video di Prosser e alcune immagini.