Microsoft: disabilitate il sistema di stampa di Windows (di nuovo)

Una nuova falla nello spooler consente a chi la sfrutta di fare ciò che vuole col Pc colpito.

17-08-2021

Difficile negarlo: Microsoft sta proprio facendo una figuraccia.

Tutto è iniziato nei primi giorni del mese scorso, quando venne scoperta una falla nello spooler di stampa di Windows: poiché in quel momento una patch ancora non esisteva, il consiglio che Microsoft dava agli utenti che volevano proteggersi consisteva di disabilitare il relativo servizio, rinunciando però in questo modo anche alla possibilità di stampare.

Poi apparvero le prime patch: alcune inizialmente non funzionavano; altre in realtà funzionano, ma hanno effetti collaterali decisamente spiacevoli, come un impatto negativo sulle prestazioni.

Arrivati a questo punto cominciamo a capire perché la falla originale fosse stata battezzata "PrintNightmare": la vicenda nata da essa si sta rivelando un vero incubo.

Ora che sembrava tutto finalmente a posto - a parte i problemi di prestazioni - Microsoft ha scoperto un'ulteriore falla nello spooler di stampa. E, dato che la scoperta è recente e pertanto non esiste una patch, il consiglio è sempre lo stesso: rinunciare a stampare.

La vulnerabilità è del tipo che consente l'esecuzione di codice da remoto con privilegi di sistema (quelli dello spooler, appunto): quindi, in sostanza, chi la sfrutta può fare praticamente tutto ciò che vuole sul computer preso di mira.

Per fermare lo spooler (e quindi smettere di stampare fino all'arrivo di una correzione risolutiva, i comandi sono gli stessi dell'altra volta e vanno impartiti da una PowerShell lanciata come amministratore:

Stop-Service -Name Spooler -Force

Set-Service -Name Spooler -StartupType Disabled

Il primo blocca il servizio in esecuzione; il secondo impedisce che venga avviato automaticamente ogni volta che si accende il computer.

Chi volesse complicarsi un po' la vita ma continuare a stampare potrebbe decidere di usare i due comandi qui sopra e disabilitare lo spooler; poi, qualora avesse necessità di stampare, potrebbe riattivarlo dando un altro comando:

Start-Service -Name Spooler

Una volta completato il lavoro, poi, lo spooler va nuovamente fermato con il comando

Stop-Service -Name Spooler -Force

Infine, ricordiamo che per verificare se lo spooler sia in funzione o meno, via PowerShell si può usare il comando

Get-Service -Name Spooler