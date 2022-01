Windows 11, arrivano i widget di terze parti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-01-2022] Commenti

I primi mesi di vita di Windows 11 non sono stati esattamente entusiasmanti, non soltanto perché funestati da bug che sembrano intenzionati a far capolino a ogni aggiornamento (e interessano pure Windows 10) ma anche perché l'interfaccia del sistema ha un intenso sapore di "non finito".

Diversi elementi, rispetto alla generazione precedente, hanno guadagnato un'estetica rinnovata ma hanno perso funzionalità: alcune - a detta di Microsoft stessa - sono sparite per sempre; altre arriveranno in un futuro non meglio precisato. Di qui, l'idea che Windows 11 sia stato spinto fuori dalla porta con una certa fretta.

Una delle caratteristiche che è sempre sembrata implementata a metà è costituita dai widget, che gli utenti di Windows conoscono dai tempi di Vista ma che erano stati eliminati dopo Windows 7.

Il lancio di Windows 11 ha visto il ritorno dei widget - piccole applicazioni e che forniscono i servizi più disparati, dalle ultime notizie al meteo - ma limitatamente a quelli sviluppati da Microsoft: una delle possibilità di personalizzazione più ampie è attualmente preclusa agli sviluppatori di terze parti.

Tutto ciò dovrebbe cambiare nella seconda metà di quest'anno. Stando a un documento interno di Microsoft, l'aggiornamento 22H2, noto anche con il nome in codice Sun Valley 2, metterà a punto diversi elementi dell'interfaccia e, nel processo, aprirà le porte ai widget di terze parti.

Il documento contiene infatti linee guida per il loro sviluppo e implica che i widget di terze parti saranno tutti basati sul web, almeno inizialmente: eventuali widget Win32 o UWP potranno essere realizzati, forse, in futuro.

Come quelli ufficiali, così i widget di terze parti potranno essere cercati sul Microsoft Store ma questo non sarà indispensabile per poterli installare.

Ulteriori informazioni in merito appariranno nelle prossime settimane: dato che il rilascio di Sun Valley 2 è previsto per l'autunno e che quindi, verosimilmente, dovrà essere completato durante l'estate, c'è ancora tempo perché Microsoft modifichi in corsa diversi dettagli.