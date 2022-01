Una console per videogiochi nel futuro di Apple?

L'azienda avrebbe contattato ingegneri Xbox per progettare una propria console a oltre 25 anni dal fallimento di Pippin.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-01-2022] Commenti

Da azienda produttrice di computer, Apple è diventata un colosso in molti settori, ma ciò non significa che intenda accontentarsi di quelli in cui domina. Anzi, stando alle più recenti indiscrezioni, sarebbe interessata a tentare nuovamente la fortuna in un settore in cui ha già fallito in passato: quello dei videgiochi.

Nel 1996, prima del ritorno di Steve Jobs, si alleò con Bandai e produsse Pippin, una console da salotto che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto rivaleggiare con Nintendo 64, Sony PlayStation e Sega Saturn.

Il fatto che pochissimi oggi se ne ricordino testimonia come Pippin abbia fallito di conquistare gli utenti: complici una campagna di marketing non all'altezza (Apple considerava Pippin più una sorta di media center connesso a Internet con capacità di gioco, ma la percezione fu quella di una vera e propria console) e un prezzo elevato, visse appena due anni e sparì nell'oblio già nel 1998.

A distanza di 24 anni da quell'insuccesso, a quanto pare Apple vuole riprovarci. Lo afferma il giornalista Jez Corden, sostenendo che negli ultimi tempi gli sono arrivate voci affidabili circa l'interesse da parte dell'azienda di Cupertino nei confronti degli ingegneri di Microsoft che hanno lavorato su Xbox, a quanto pare perché vuole che l'aiutino a creare una propria console.

Corden, che ne ha parlato nell'ultima puntata del podcast The Xbox Two, disponibile su YouTube e riportato in fondo all'articolo, afferma di non sapere se l'obiettivo sia costruire una console tradizionale o magari un prodotto orientato alla realtà virtuale o altro ancora, né se il progetto sia davvero tuttora in corso: dopotutto, Apple continuamente esplora diverse possibilità senza necessariamente poi darvi seguito.

Bisogna anche riconoscere che entrare in questo momento nel mercato dei videogiochi con una console tradizionale comporterebbe probabilmente un alto rischio di fallimento; se invece Apple riuscisse davvero a creare un prodotto di intrattenimento originale, e se sapesse proporlo nella maniera giusta, potrebbe ottenere quel successo che a Pippin è mancato.

Una delle ipotesi in circolazione riguarda in effetti un dispositivo da salotto che non sia semplicemente uno strumento per eseguire videogiochi - pur importanti, così come sarebbe importante per il lancio l'accesso a titoli esclusivi - ma anche un centro di intrattenimento multiuso e una porta di accesso per il cosiddetto metaverso, anche tramite il supporto alla realtà aumentata e virtuale.

Al momento, in ogni caso, le informazioni sono troppo scarne per poter andare al di là delle semplici ipotesi; se però davvero qualcosa bolle in pentola, le indiscrezioni non tarderanno ad arrivare.