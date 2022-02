Tesla e il mistero delle auto che inchiodano da sole

Un numero allarmante di Tesla ha preso a frenare all'improvviso, senza intervento da parte del guidatore e senza alcun motivo.

Verrà un giorno in cui le auto si guideranno da sole in tutta sicurezza, sfrecciando ad alta velocità ma ordinatissime e senza pericolo mentre i loro occupanti si porteranno avanti col lavoro, guarderanno un film o recupereranno un po' di sonno.

Nell'attesa, la realtà ci mostra che un mondo del genere è più facile a sognarsi che a realizzarsi: una delle aziende che maggiormente sta investendo sulla guida autonoma, infatti, ancora una volta si trova davanti a un problema inaspettato.

L'azienda in questione è naturalmente Tesla, le cui autono da qualche tempo paiono aver iniziato a frenare all'improvviso, di propria iniziativa e senza alcuna necessità.

Il problema è diventato particolarmente grave a partire dallo scorso ottobre: da quel mese in avanti, infatti, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA - l'ente americano che si occupa della sicurezza sulle strade) ha iniziato a ricevere un numero preoccupante di lamentele a proposito di "frenate fantasma" operate dalle Tesla, che nel giro di tre mesi sono arrivate a 107.

Il numero può non sembrara molto alto in termini assoluti ma, se si considera che nei precedenti 22 mesi le lamentele riguardanti le frenate immotivate erano state soltanto 34, è facile concludere che qualcosa ha iniziato ad andare storto di recente, e non si può semplicemente imputare il problema ai "problemi di gioventù" dei sistemi di guida automatica.

La NHTSA ha preso tanto sul serio la questione da aver emanato un richiamo volontario per quasi 54.000 veicoli prodotti da Tesla, al fine di fare chiarezza su un fenomeno che ovviamente può essere molto pericoloso per la sicurezza di tutti coloro che si spostano in auto.

Le cause dello strano comportamento al momento non sono note con certezza e per cercare un filo conduttore tra i vari episodi non resta che affidarsi alle testimonianze dei proprietari delle Tesla che hanno iniziato a frenare da sole.

Uno di questi, per esempio, ha raccontato che lo scorso novembre la sua Tesla «in diverse occasioni» «frenava con forza» quando capitava di raggiungere la sommità di una collina o se un veicolo di grandi dimensioni si avvicinava dalla direzione opposta; un altro proprietario di Tesla ha affermato che la sua auto frenava con violenza «oltre 10 volte in 20 miglia», ogni volta che un camion o un veicolo analogo sopraggiungeva in senso opposto nella corsia accanto.

Da questi e altri racconti si è notato che in molti casi veniva citato il fatto che era attiva la funzionalità Traffic-Aware Cruise Control che, come dice il nome, interviene sul comportamento dell'auto in base alle condizioni del traffico.

Ciò aiuta a restringere il campo per la ricerca dell'esatto colpevole, ma restano ancora alcune possibilità da vagliare. Alcuni esperti di sicurezza, interpellati dalla stampa, hanno ipotizzato che il fenomeno sia da ricondurre al rollback del software di gestione della guida autonoma avvenuto proprio in ottobre, a quanto pare proprio per questioni legati alle "frenate fantasma" (che, come abbiamo visto, già non erano un fenomeno del tutto inedito).

Altri ritengono che le frenate siano collegate alla decisione di Tesla di abbandonare il radar e di affidarsi unicamente alle telecamere e ad altri sensori per il rilevamento dell'ambiente circostante.

Qualunque sia la causa, la ricerca di una risposta definitiva, ora, spetta alla NHTSA che, nel corso delle indagini, valuterà anche se quanto accaduto sia da attribuirsi a specifiche responsabilità di Tesla.