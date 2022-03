Samsung accusata di rallentare artificialmente gli smartphone

I Galaxy funzionerebbero al meglio soltanto nei benchmark: nell'uso reale, giochi e app sarebbero penalizzati dal firmware.

Da tempo immemorabile Samsung viene accusata di trarre ispirazione, per i propri prodotti, da quelli di maggior successo creati dalla concorrenza e ciò non avviene esattamente senza ragione tanto che Apple stessa, oltre dieci anni fa, aveva direttamente accusato la rivale coreana «copiare spudoratamente» i suoi prodotti.

Finora, però, l'accusa riguardava la riproduzione sui prodotti a marchio Samsung delle funzionalità migliori viste altrove, non delle peggiori.

Invece, stando a quanto segnalano diverse fonti raccolte da Android Authority, Samsung ha deciso di imitare Apple (e non solo, a dire la verità) anche in uno dei comportamenti più detestati dagli utenti: il rallentamento artificioso delle prestazioni.

A dare il via al caso è stato lo YouTuber GaryeonHan ma ben presto le accuse sono state riprese da diversei utenti coreani dei prodotti Samsung Galaxy.

«Samsung» - scrive su Twitter GaryeonHan - «ha creato un'app chiamata GOS e l'ha usata per limitare le prestazioni nei giochi, peggiorando l'esperienza di gioco. D'altra parte, secondo quanto ha scoperto oggi la community coreana, Samsung ha confermato di aver imposto dei limiti alle prestazioni di oltre 10.000 app.».

Nell'elenco non ci sono soltanto giochi, ma anche app di uso quotiano. Le app che invece hanno accesso all'intera potenza dei prodotti sono - senza sopresa - quelle che operano benchmark, come Geekbench e 3dmark: in questo caso, insomma, più che a Apple sembra che Samsung abbia deciso di ispirarsi a Volkswagen, cosa che peraltro aveva già fatto in passato per i televisori.

Al momento in cui scriviamo non esiste una risposta ufficiale di Samsung alle accuse, anche se l'azienda ha fatto sapere che sta «indagando» sul funzionamento di GOS.

Se anche Samsung rispetterà la linea di difesa portata avanti dagli altri produttori "beccati" a barare nei benchmark e a limitare le prestazioni delle app nell'uso reale, possiamo aspettarci che tenti di spiegare questo comportamento attribuendolo alla volontà di migliorare l'autonomia ed evitare il surriscaldamento e l'usura della batteria.