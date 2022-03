Da Dyson le cuffie che purificano l'aria

Le Dyzon Zone offrono la cancellazione attiva del rumore e il filtraggio di inquinanti, allergeni e particelle.

Il nome di Dyson è particolarmente noto per i generalmente apprezzati - e costosi - elettrodomestici quali aspirapolvere, ventilatori, purificatori d'aria, asciugacapelli e aspiratori.

L'ultima trovata dall'azienda britannica sfrutta le conoscenze acculate nel settore e le applica con un prodotto che sembrerebbe aver molto poco a che fare con la circolazione dell'aria: le cuffie audio.

Il modello Dyson Zone unisce i due mondi proponendo un paio di cuffie con cancellazione attiva del rumore che allo stesso tempo agisce anche come purificatore d'aria.

L'aria viene aspirata a livello dei due auricolari, fatta passare attraverso dei filtri sostituibili (che durano circa un anno, secondo Dyson, prima di dover essere cambiati) ed espulsa direttamente in direzione del volto dell'utente tramite la "maschera" frontale, che può essere staccata dal resto dell'apparecchio.

Sono disponibili tre livelli di purificazione, la cui regolazione può essere manuale o automatica: in quest'ultimo caso, sono le cuffie a decidere quale adottare in base all'attività rilevata.

Il sistema di aggancio della maschera alle cuffie è magnetico; nella configurazione originale, essa non prevede un contatto diretto con il volto dell'utente ma chi desiderasse una simile opzione può dotarsi di uno speciale adattatore usa e getta compatibile con le specifiche FFP2.

Un altro adattatore, che a differenza del primo può essere lavato e riutilizzato, consente invece di indossare le cosiddette "mascherine di comunità" certificate dal BSI.

Le Dyson Zone in sé non sono state progettate per fornire una soluzione indossabile e conforme alle esigenze sorte in seguito alla recente pandemia, e infatti la configurazione standard prevede spazio a sufficienza tra viso e maschera da permettere di indossare una mascherina, se così si desidera.

Lo sviluppo, iniziato sei anni fa e che ha portato a produrre 500 prototipi, si è invece concentrato sull'eliminazione degli inquinanti e degli allergeni che si trovano nell'aria cittadina: i filtri - afferma Dyson - fermano il 99% delle particelle fino a 0,1 micron, che sono molto più grandi quindi di un virus.

Le cuffie sono fornite insieme a un'app che ne consente la gestione e informa anche sulla qualità dell'aria nella zona, anche se al momento in cui scriviamo non è dato sapere con quale precisione.

Dyson infatti non ha ancora reso note tutte le informazioni che possono risultare utili nel valutare l'acquisto di un prodotto come questo, che sarà messo in vendita nel corso dell'anno (ma una data precisa ancora non c'è).

Non ci sono dati, per esempio, né sulla durata della batteria - che si ricarica tramite cavo USB-C - né sul prezzo, né sui due adattatori di cui abbiamo parlato, di cui attualmente non sono disponibili nemmeno delle fotografie.

Per quanto riguarda la cancellazione del rumore, infine, sono previste tre impostazioni: la prima, Isolation, blocca la maggior parte del rumore; la seconda, Transparency, consente il passaggio di certi rumori come i suoni delle sirene; la terza, Conversation, si attiva quando si elimina la maschera, disattiva (ovviamente) la purificazione dell'aria ma attiva l'amplificazione della voce.