Google Documenti ora ti suggerisce come scrivere

Corregge le ripetizioni, riformula le frasi e invita a usare un linguaggio più inclusivo.

Se siete tra quelli che faticano a trovare il modo migliore di esprimere le proprie idee, Documenti Google ora vi viene in aiuto.

La suite online di programmi per ufficio ha infatti annunciato l'introduzione - che avviene per gradi durante i primi quindici giorni di aprile - di una funzionalità tramite la quale suggerisce come riscrivere le frasi meno convincenti in maniera che siano più efficaci.

Secondo quanto afferma Google stessa, il sistema consiglia come trasformare le espressioni scritte suggerendo, per esempio, parole più adatte al contesto, oppure riformulandole in maniera che siano più concise o "inclusive", e segnala quando una parola sia da considerarsi inappropriata.

Si può obiettare che intervenire in questo modo sui contenuti di un testo va forse al di là di quanto si chiede a un elaboratore di testi: nonostante il nome, a elaborare il testo dovrebbe essere l'autore, e non il programma o, per la precisione, chi ha deciso che certe parole sono appropriate e altre no.

Usato però con una certa intelligenza - come per tutti gli strumenti, d'altra parte - questo servizio può per esempio essere d'aiuto in quei casi in cui proprio non si riesca a trovare il modo in cui esprimere una certa idea se non ricorrendo a formule trite o banali, oppure scadendo nelle ripetizioni.

I suggerimenti appaiono durante la digitazione e, in maniera simile a quanto accade con gli errori ortografici rilevati, le parti del testo sgradite al programma vengono sottolineate; per distinguerle dagli errori veri e propri, però, il colore utilizzato non è il rosso, ma il viola.

Il correttore stilistico di Google Documenti è, almeno per il momento, un'esclusiva per quanti abbiano sottoscritto certi piani a pagamento: tutte le informazioni relative sono nel post di presentazione.