Da Acer un portatile e due schermi 3D che non necessitano di occhiali

Mentre il resto dell'industria sembra aver ormai sostanzialmente accantonato l'idea, Acer crede ancora nelle potenzialità degli schermi 3D, soprattutto se possono essere usati senza gli scomodi occhiali.

Da questa convinzione nascono il portatile da gioco Helios 300 Spatial Labs Edition e gli schermi portatili Spatial Labs View e View Pro, tutti basati - come il nome rende evidente - sulla tecnologia proprietaria Spatial Labs di Acer stessa.

Pensata per facilitare il lavoro a chi si occupa di modellazione 3D, come i progettisti CGI/CAD, la tecnologia Spatial Labs offre una visualizzazione stereoscopia tridimensionale che non impone all'utente l'utilizzo di occhiali speciali per accedervi.

Basata sull'uso di schermi lenticolari, mostra a ciascun occhio una visione leggermente diversa della stessa scena, creando così l'illusione della profondità.

L'offerta di Acer non si limita però all'hardware ma contempla anche i driver e tutta una serie di software di utilità che consentono di trasformare i contenuti bidimensionali in contenuti 3D, sviluppati anche con l'aiuto di aziende esperte nel campo dei videogiochi come Epic Games (la creatrice dell'Unreal Engine).

L'Helios 300 Spatial Labs Edition è, come dicevamo, un portatile con una spiccata vocazione per il gaming: offre processore Intel Core i9-12900H, 32 Gbyte di RAM, scheda video GeForce RTX 3080, SSD da 2 Tbyte e schermo da 15,6 pollici, ovviamente dotato della tecnologia autostereoscopica Spatial Labs.

Il display supporta una risoluzione 4K quando utilizzato come uno schermo qualunque; abilitando gli effetti 3D, invece, la risoluzione si abbassa a 2K.

Il portatile, che sarà in vendita negli Stati Uniti dopo l'estate a 3.399 dollari, è già ufficialmente compatibile con 50 videogiochi, tra cui God of War, The Surge 2 e Forza Horizon 5.

Spatial Labs View e Spatial Labs View Pro sono invece due monitor portatili da 15,6 pollici con risoluzione 4K, pensati per chi già è dotato di un computer adeguato al quale vorrebbe semplicemente aggiungere un dispay esterno 3D.

Entrambi coprono il 100% della gamma AdobeRgb e pesano meno di 1,5 Kg; la versione Pro, dedicata a un'utenza professionale, consente l'utilizzo di un supporto compatibile con lo standard Vesa.

È chiaro che per poterli sfruttare appieno è necessario possedere un computer di potenza adeguata. Acer raccomanda un processore Intel Core i7, accoppiato per lo meno a una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 2080 (nel caso di un desktop) o una Nvidia GeForce RTX 3070ti (nel caso di un portatile).

Entrambi gli schermi, come l'Helios 300, saranno messi in vendita in autunno. I prezzi partiranno da 1.099 dollari per la versione standard.