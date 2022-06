Windows, l'aggiornamento di giugno crea problemi agli hotspot Wi-Fi

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-06-2022] Commenti

Se avete installato gli ultimi aggiornamenti di Windows - pubblicati nel Patch Tuesday di giugno, ossia martedì 14 - e vi ritrovate con dei problemi alla funzionalità hotspot Wi-Fi (che permette di condividere la connessione a Internet del PC con altri dispositivi), sappiate che è tutto normale.

"Normale", in questo caso, significa naturalmente che Microsoft è al corrente dei malfunzionamenti, che gli utenti di Windows hanno iniziato a segnalare immediatamente dopo l'installazione dell'update KB5014697.

«Dopo l'installazione di KB5014697» - scrive Microsoft nella pagina ufficiale di supporto - «i dispositivi Windows potrebbero non riuscire a utilizzare la funzionalità hotspot Wi-Fi. Quando si tenta di adoperare la funzionalità hotspot, il dispositivo ospitante potrebbe perdere la connessione a Internet a seguito del collegamento di un client».

In attesa che a Redmond capiscano dove stia la causa del problema non c'è molto che si può fare: l'unico suggerimento ufficiale disponibile consiglia di disabilitare la funzionalità hotspot Wi-Fi, operazione che sicuramente non rappresenta una soluzione ottimale per quanti avessero necessità di adoperarla.

A essere colpite dal problema sono tutte le versioni del sistema operativo di Microsoft da Windows 7 SP1 in avanti, comprese le varie edizioni di Windows Server. Una patch dovrebbe arrivare il prima possibile.