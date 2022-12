I PDA di Palm tornano in vita nell'Internet Archive

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-12-2022] Commenti

Non è vero che precedentemente all'avvento degli smartphone non ci fosse nulla di vagamente paragonabile a essi: non soltanto i dispositivi BlackBerry dominavano la scena prima dell'avvento degli iPhone ma, prima ancora, per quanti desiderano avere a portata di mano applicazioni come calendario, blocco note, calcolatrici e - perché no? - qualche gioco esistevano i PDA.

I Personal Digital Assistant, noti anche come computer palmari erano - come il nome lascia facilmente intendere - dei piccoli e limitati computer che potevano sempre essere portati con sé; generalmente non avevano funzionalità di telefonia, ma a tutti gli effetti sono i "nonni" degli odierni smartphone.

Quando i PDA erano l'oggetto del desiderio di molti, verso la fine del secolo scorso, i più famosi erano quelli prodotti da Palm e particolarmente degna di nota era la linea PalmPilot, alla quale tuttora i suoi antichi utenti ripensano di tanto in tanto con una certa nostalgia.

Per quanti provano in maniera irresistibile detta nostalgia, e per quanti siano curiosi di sapere quali funzionalità offrisse un computer palmare della seconda metà degli anni ‘90, ora l'Internet Archive mette a disposizione una interessante raccolta di software per PDA Palm e PalmPilot.

Tale raccolta è frutto del lavoro di Jason Scott, la cui opera più famosa è la collezione di software ormai vintage nota come Discmaster, che è tuttora in crescita ed è arrivata a pesare, al momento in cui scriviamo, la bellezza di 12,8 Tbyte.

La Software Library: Palm and Palmpilot contiene oltre 500 applicazioni per i dispositivi di Palm, tutte utilizzabili direttamente dal browser: in esso viene infatti avviata un'emulazione completa di PalmOS, tramite la quale si può eseguire l'app desiderata.

L'emulazione prende le mosse da CloudpilotEmu, che Scott ha integrato nella piattaforma dell'Internet Archive con un lavoro durato sei mesi: il risultato è una riproduzione realistica dell'esperienza di oltre vent'anni fa.

Scott avvisa che, sebbene funzionante, l'emulazione di PalmOS ha bisogno di ancora qualche ritocco per essere ritenuta completa; prossimamente, inoltre, per ogni applicazione già disponibile (altre arriveranno in seguito) verranno pubblicate istruzioni dettagliate.