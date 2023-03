Bing supera i 100 milioni di utenti giornalieri: merito dell'IA

È la prima volta che accade nella storia del motore di ricerca.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-03-2023] Commenti

A quasi 14 anni dalla nascita, Bing, il motore di ricerca creato da Microsoft per sostituire Windows Live Search, ha finalmente un serio motivo per festeggiare.

Se fino a ieri, infatti, pareva relegato nel ruolo di "eterno secondo" dietro a Google, oggi Bing può festeggiare i 100 milioni di utenti attivi giornalieri per la prima volta nella sua storia. E il merito, a quanto pare, è tutto della IA.

L'integrazione dei servizi di GPT-4, avvenuta all'inizio di febbraio, ha destato negli utenti un interesse tutto nuovo nei confronti di Bing: in circa un mese di attività sono state condotte 45 milioni di chat.

Microsoft è conscia del fatto che anche 100 milioni di utenti quotidiani sono un'inezia se confrontati con i numeri di Google, ma è comunque soddisfatta del risultato che arriva a coronamento di una crescita costante registrata soprattutto nelle ultime settimane.

Certamente si potrebbe dire che molti di questi utenti sono mossi più dalla curiosità per l'Intelligenza Artificiale che per un vero interesse nei confronti del motore di ricerca in sé ma, se saranno soddisfatti del servizio, magari continueranno ad adoperarlo: Microsoft, pur non dicendolo esplicitamente, conta anche su questo.

Non è un caso se il gigante di Redmond s'è affrettato a far sapere che nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale saranno aggiunte nei prossimi mesi sia a Bing che a Edge: per il prossimo 16 marzo è in programma un evento in cui alcune di queste novità saranno presentate al pubblico.