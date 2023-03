Apple brevetta l'iPhone pieghevole che si chiude da solo quando cade

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-03-2023] Commenti

Sono anni che si parla dell'iPhone pieghevole - almeno dai tempi in cui il Galaxy Fold di Samsung sembrava destinato a ottenere un successo decisamente maggiore di quello che poi ha avuto davvero - ma finora di concreto in questo senso non s'era visto nulla.

Lo scorso 16 marzo, però, Apple ha richiesto negli Stati Uniti un brevetto per un particolare tipo di smartphone: si tratta di un dispositivo pieghevole che somiglia al già citato Fold ma, in più, sarebbe in grado di chiudersi da solo quando lascia la mano; in caso di caduta, per esempio, ciò dovrebbe contribuire a salvare lo schermo.

Un sensore di caduta, o un accelerometro, si occuperebbero di rilevare un'eventuale caduta, attivando la chiusura che però - come si può leggere nel brevetto stesso - non riuscirebbe a essere completa prima che il telefono raggiunga il suolo.

Tuttavia, Apple afferma che anche una chiusura parziale sarebbe sufficiente a fornire una certa protezione, poiché il dispositivo avrebbe più probabilità di colpire il suolo con uno spigolo anziché con lo schermo, evidentemente più fragile.

Sebbene, per fortuna, gli smartphone pieghevoli di oggi siano molto più resistenti dei primi modelli, è pur vero che una loro caduta quando sono "aperti" facilmente avrebbe gravi conseguenze; l'idea di Apple sembra quindi positiva, posto che non introduca altri problemi ancora da verificare che possano interferire con l'uso quotidiano.

Come sempre quando si parla di brevetti, non c'è garanzia che quanto descritto nel documento si traduca presto in un prodotto concreto (o, se per questo, che lo diventi mai); d'altra parte, è la prima prova di una certa consistenza che indica come Apple stia davvero pensando a un iPhone pieghevole, come si sussurra sin dal 2016.