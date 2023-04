Cassandra Crossing/ L'IA come proprietà emergente? (2)

L'IA come proprietà emergente?

E veniamo alla seconda parte di questa lunghissima introduzione.á

Che cosa è una "proprietà emergente"? È un concetto molto comune in fisica, dove compare spesso. È spiegato abbastanza bene su Wikipedia:

Nella teoria della complessità il comportamento emergente è la situazione nella quale un sistema complesso esibisce proprietà macroscopiche ben definibili, difficilmente predicibili sulla base delle leggi che governano le sue componenti prese singolarmente, scaturendo dunque dalle interazioni lineari e non-lineari tra le componenti stesse: quantunque sia più facilmente riscontrabile in sistemi di organismi viventi o di individui sociali oppure ancora in sistemi economici, diversamente da una credenza oggi diffusa l'emergenza si manifesta anche in contesti molto più elementari, come ad esempio la fisica delle particelle e la fisica atomica.

Essa può essere definita anche come il processo di formazione di schemi complessi a partire da regole più semplici, e una esemplificazione può ottenersi osservando il gioco della vita di John Conway, nel quale poche semplici regole fissate per pochi individui di base possono condurre a evoluzioni assai complesse.

Un esempio semplice è l'acqua, liquido o vapore omogeneo, trasparente ed incolore, formato da molecole semplici e tutte uguali che, se raffreddata al di sotto dello zero, cristallizza in un solido formando cristalli con bellissime geometrie esagonali. La geometria dei cristalli di ghiaccio e neve è un esempio semplice di proprietà emergente come comportamento collettivo di particelle semplici in risposta a una condizione esterna

Un altro esempio è l'elio raffreddato fino alla superfluidità, che risale le pareti ed esce spontaneamente dal recipiente che lo contiene per "cadere" più in basso sul pavimento, manifestando a livello macroscopico un effetto tunnel.

Analogamente, alcuni filosofi o scienziati che si occupano professionalmente di Modelli Linguistici Generativi pre-Allenati come GPT ipotizzano che dal comportamento complesso ed assolutamente idiota dei Modelli Linguistici possa prima o poi, non si sa assolutamente come o perché, scaturire una vera "intelligenza" come "proprietà emergente" di nuovi Modelli Linguistici sufficientemente più grandi, più allenati, più complessi.á

Insomma, ritengono possibile che un GPT-9000 inizi a rispondere in maniera informata ed esatta alle domande poste in linguaggio naturale, invece di fornire vaneggiamenti e allucinazioni con qualche raro briciolo di casuale esattezza, che è l'unica cosa che i Modelli Linguistici attuali come GPT sanno fare.

Qualcosa che, se chiedessi: «Quante volte il primi 1000 caratteri di pi greco sono diversi da 1?», mi risponderebbe con grande sicurezza:

Le prime 1000 cifre di pi greco sono composte da numeri diversi dal numero 1 per la maggior parte delle volte. Infatti, la cifra 1 appare solo in circa 166 volte nella prima 1000 cifre di pi greco. Ciò significa che le cifre diverse dal numero 1 compaiono nell'ordine di 834 volte.

ma senza sbagliare di grosso: gli "1" sono esattamente 116, fatto che sta in bella mostra su una pagina di Wikipedia, da lui interamente digerita ma, come dicevamo, non memorizzata e non capita.

E che non dica mai che la Luna è fatta di formaggio verde ma che, per caso, fino a oggi tutti i LEM e le sonde sono atterrate in punti dove era molto invecchiato e sembrava roccia.

Battute a parte, Cassandra, pur ammettendo candidamente di non essere certo un'esperta di IA, anche se ha letto parecchie cose a riguardo, pure qualche testo di premi Nobel che si sono occupati di teoria della complessità (pare che citare premi Nobel renda più credibile ciò che uno scrive), non è per niente convinta e per niente rassicurata da questa ipotesi. E ci sono due motivi ben distinti.

