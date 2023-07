Cassandra Crossing/ L'IA come proprietà emergente?

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-07-2023] Commenti (15)

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale

L'IA come proprietà emergente?

Il primo motivo di preoccupazione per Cassandra

Perché, se una proprietà emergente emergesse davvero da non si sa bene dove per una causa che oggi ignoriamo, dovrebbe essere proprio quella di saper rispondere in maniera completa, corretta ed esaustiva a una domanda posta in linguaggio naturale?

Un Modello Linguistico dotato di una proprietà emergente potrebbe rispondere «42» a qualsiasi domanda. Oppure potrebbe rispondere in maniera corretta, ma anche calcolata per spingere l'umanità, senza che essa se ne accorga, verso una guerra atomica (Skynet) o verso il benessere universale (Le Macchine di Asimov in Conflitto evitabile). Oppure potrebbe manifestare altre proprietà sgradite, pericolose o semplicemente inutili, che potrebbero comunque restare oltre la nostra capacità di percezione o di comprensione.

Il secondo motivo di preoccupazione per Cassandra

Il secondo motivo di preoccupazione è di metodo: la ricerca scientifica fatta a caso, o correndo rischi inutili, non sembra la strada giusta per fare una scienza che porti a reali vantaggi e progressi. Ai primi fisici nucleari che costruirono la bomba A e poi la H era venuto il dubbio che l'esplosione potesse innescare una combustione dell'atmosfera che, bruciando ossigeno e azoto, avrebbe reso inabitabile il pianeta.

Si dice che Fermi stesso facesse questi conti con il suo regolo calcolatore poco prima dell'esperimento Trinity ad Alamogordo, ed è un fatto storico che al fisico nucleare Gregory Breit fu segretamente affidato proprio il compito di rispondere alla domanda se la bomba A o la bomba H potesse provocare questa catastrofe. La risposta fu negativa, e per fortuna dell'umanità, anche esatta. Spesso agli scienziati accade di dare risposte esatte.

Ecco, non è che Cassandra sia più preoccupata di tanto che da GPT nasca Skynet come proprietà emergente, ma piuttosto che si sostenga che un Modello Linguistico possa essere o diventare intelligente, e che per questo motivo l'IA in generale venga pubblicizzata in giro come soluzione immediatamente disponibile a tutti problemi.á

Questo perché, qui e oggi, i Modelli Linguistici vengono usati solo ed esclusivamente in maniera propagandistica, come operazioni finanziarie volte a concentrare soldi e potere sempre più nelle mani di poche entità. Vedi caso, le solite.

Qualora su Github qualcuno dovesse pubblicare il codice sorgente per costruire un "oracolo intelligente" che si possa compilare a casa e addestrare su una branca specifica di conoscenza, Cassandra sarà lieta e sollevata di essersi sbagliata di grosso, e di dover chiedere scusa a un sacco di persone.áMa per ora sente solo i risolini che provengono dall'interno delle false "Intelligenze Artificiali" che vengono introdotte nelle nostre case e nelle nostre vite. Sono proprio come quelli che sentì tanto tempo fa quando tirarono dentro alle mura di Troia quel famoso cavallo di legno.

Per questo, dopo avervi tediato con questa lunghissima esternazione, può solo terminarla con l'usuale esortazione partenopea «Stateve accuorti»!