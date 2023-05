Da Philips un monitor LCD con e-reader incorporato

Accanto al display principale da 23,8 pollici c'è uno schermo e-ink da 13,3 pollici per facilitare la lettura dei testi.

Immaginare un futuro prossimo in cui gli schermi e-ink soppiantino gli schermi LED o LCD è molto difficile a causa delle limitazioni dei primi, eppure c'è un campo in cui tutti ne riconoscono la superiorità: la lettura, operazione per la quale sono meno fastidiosi per gli occhi rispetto alle alternative disponibili.

Partendo da questa considerazione, Philips ha ideato il monitor 24B1D5600, composto da due schermi: un tradizionale LCD IPS da 23,8 pollici (con risoluzione di 2560x1440 pixel, frequenza di aggiornamento di 250 Hz e una luminosità di 250 nit) e uno schermo secondario e-ink da 13,3 pollici, collegato al primo tramite delle cerniere.

L'e-ink offre una risoluzione di 1200x1600 pixel, per una densità di pixel di 150 ppi, un rapporto d'aspetto di 4:3, visualizzazione in scala di grigi a 4 bit, e una propria fonte di luce.

I due schermi si collegano separatamente al PC (via DisplayPort o USB-C quello principale; via USB-C quello secondario) e ciascuno ha la propria alimentazione; sia Windows che macOS li riconoscono automaticamente, consentendo di adoperarli come si fa tradizionalmente nelle configurazioni a più monitor, anche se in questo caso lo schermo secondario è inteso per un uso particolare.

Philips l'ha infatti aggiunto avendo in mente un utilizzo da ufficio, quando capita di dover leggere lunghi documenti: per questo ha creato anche un'applicazione, SmartRemote, pensata per migliorare la qualità di visualizzazione dei documenti di testo e completa di funzioni per lo zoom e lo scorrimento.

Il monitor principale offre, oltre alla porta DisplayPort 1.2 e alla USB-C, quattro porte USB-A, una porta Gigabit Ethernet e un ingresso audio.

Al momento in cui scriviamo il monitor Philips 24B1D5600 è disponibile soltanto in Cina, dove costa l'equivalente di circa 780 euro. Non ci sono notizie circa un suo debutto in Europa o in America.

Qui sotto, il video di presentazione.