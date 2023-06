Microsoft pensiona Posta e Calendario in Windows 11

Al suo posto ci sarà il “nuovo Outlook per Windows”.

Con il debutto di Windows 10 Microsoft ha dotato il proprio sistema operativo di un'applicazione predefinita per la gestione dell'email e degli appuntamenti, chiamata senza troppa fantasia Posta e Calendario (Mail & Calendar).

Tutto sommato adeguata per le esigenze di base, non è mai stata troppo amata, soprattutto quando Microsoft stessa ha da tempo a catalogo un'applicazione sicuramente più ricca di funzioni come Outlook, e il suo equivalente web dallo stesso nome.

Anche Microsoft si deve essere accorta di questa situazione, tanto da aver deciso che in uno dei prossimi aggiornamenti di Windows 11 Posta e Calendario sparirà, sostituita non da una vera e propria applicazione ma da Outlook in versione Progressive Web App, inizialmente nota con il nome in codice di Project Monarch e ora, ufficialmente, come Nuovo Outlook per Windows.

In pratica, si tratterà di un wrapper intorno alla webmail di Outlook, che fornirà però anche un'elevata integrazione in Windows 11: dal punto di vista dell'utente la PWA apparirà sostanzialmente come una normale applicazione a tutti gli effetti.

Il passaggio da Posta e Calendario al nuovo Outlook dovrebbe avvenire nel settembre 2024, e comporterà una migrazione forzata dal vecchio software al nuovo: quando sarà completata, Posta e Calendario verrà rimossa dai computer e non sarà nemmeno più possibile scaricarla.