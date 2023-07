Kevin Mitnick, 1963-2023

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-07-2023] Commenti

Un sito di necrologi, Dignitymemorial.com, ha pubblicato l'annuncio della morte di Kevin Mitnick; il New York Times (copia permanente) ha confermato la notizia tramite una portavoce dell'azienda KnowBe4, per la quale lavorava come chief hacking officer. SecurityWeek scrive di aver confermato tramite proprie fonti imprecisate.

Al momento in cui scrivo, però, il sito di KnowBe4 e quello della Mitnick Security non fanno menzione della scomparsa dello storico hacker ed è ancora possibile usarli per prenotare una conferenza con lui. Il suo account Twitter non dice nulla; il post più recente è del 17 maggio scorso. La sua biografia su KnowBe4 lo dà ancora vivo.

Visto che purtroppo ci sono molti siti e account social che speculano sulle morti annunciate, questa inconsueta penuria di aggiornamenti e di fonti mi impone cautela nel riportare la notizia.

Secondo il NYT, Mitnick ci ha lasciato il 16 luglio in seguito a complicanze legate a un tumore al pancreas; il NYT è l'unica fonte giornalistica che citi una fonte specifica diversa da Dignitymemorial.com; le altre, per ora, citano solo il sito di necrologi. Se volete ripassare chi era Kevin Mitnick, ho scritto alcuni articoli dedicati alla sua straordinaria carriera.

È morto Kevin Mitnick, "l'hacker più famoso del mondo"