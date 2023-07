Windows 11 impone il nuovo Outlook agli utenti

Per Posta e Calendario si avvicina il pensionamento forzato, che gli utenti lo vogliano o no.

Alla fine di giugno, Microsoft ha annunciato l'intenzione di mandare in pensione l'applicazione Posta e Calendario di Windows 11 per sostituirla con Outlook; non la versione inclusa nella suite Office, ma la Progressive Web App accessibile dal web.

Per completare la transizione era stato dato tempo fino al settembre 2024: oltre un anno, durante il quale gli utenti avrebbero potuto familiarizzare con l'idea di abbandonare le app fin qui adoperate e passare al nuovo software.

Chi non voleva aspettare poteva già decidere di attivare Outlook per Windows agendo sul selettore che appare nell'angolo superiore destro dell'app Posta e Calendario, porta l'etichetta Prova il nuovo Outlook e offre due posizioni: One e Off: attivandolo, la nuova app prendeva il posto di quella vecchia, ma l'adesione alla novità era del tutto volontaria.

Ora però le cose sono un po' cambiate. Da qualche giorno gli utenti di Windows 11 hanno iniziato a veder apparire una notifica con la quale li si informa non solo dell'eliminazione di Posta e Calendario entro la fine del 2024, ma anche del fatto che una "spintarella" in direzione dell'adozione di Outlook arriverà a breve.

«Verso la fine di agosto 2023 inizieremo anche un processo di auto-migrazione degli utenti dell'app Posta e Calendario verso il nuovo Outlook per Windows, con la possibilità di fare marcia indietro, se così dovessero scegliere» scrive infatti Microsoft in un messaggio che ha già iniziato a mostrarsi agli utenti di Microsoft 365.

La transizione sarà «il più "user friendly" possibile», assicurano da Redmond, ma è chiaro che la decisione di spingere gli utenti verso Outlook sin dal prossimo mese appare tutt'altro che delicata o amichevole verso l'utente.

Nei prossimi mesi, quindi, gli utenti di Windows 11 vedranno apparire Outlook sul proprio sistema che lo vogliano oppure no: sarà scaricato automaticamente dal Microsoft Store e, una volta che sarà stato installato, cliccare sull'icona di Posta e Calendario causerà l'avvio di Outlook per Windows.

Chi non apprezzasse questa prepotenza e volesse tornare indietro potrà farlo (fino al fatidico settembre 2024) tramite un selettore del tutto analogo a quello che oggi si trova in Posta e Calendario e porta sempre l'etichetta Prova il nuovo Outlook.