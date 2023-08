Intel, svelati in un leak i Core di quattordicesima generazione

Accanto ai Meteor Lake arrivano i Raptor Lake-S Refresh.

Intel ancora non ha rivelato quando intenda lanciare la quattordicesima generazione di processori della famiglia Core ma, a causa di qualche distrazione da parte di alcuni produttori di schede madri, le informazioni importanti sono ormai già note.

Le notizie più succose arrivano da uno streaming dal vivo operato da MSI e pubblicato su YouTube: nel video, ora rimosso, erano indicati non soltanto il nome in codice della nuova architettura ma anche i guadagni stimati in termini di prestazioni rispetto agli equivalenti processori della generazione precedenti.

Anche se il video è sparito, qualcuno ha fatto in tempo a scattare degli screenshot. Veniamo così a sapere che i Core di quattordicesima generazione portano il nome in codice Raptor Lake-S Refresh, e questo non è un dettaglio secondario: indica che si tratta di una generazione che non introduce sostanziali novità, ma è semplicemente un aggiornamento di quella precedente.

Tale situazione viene confermata dall'ammissione che, in media, i processori Gen 14 sono più veloci di appena il 3% rispetto alle loro controparti Gen 13: chi ha un sistema con questi ultimi di modelli CPU, quindi, può tranquillamente ignorare l'aggiornamento. Un guadagno più importante sarà notato invece da chi usa processori Gen 12 o precedenti.

L'unico modello che davvero offre un guadagno un po' consistente è l'i7-14700K, che in media è più veloce del 17% rispetto all'i7-13700K, grazie all'aumento dei core Efficiency (sappiamo che da qualche tempo i processori Intel montano due tipi di core, i Performance Core e gli Efficiency Core: i primi sono più potenti, i secondi consumano meno energia), che passano da 8 a 12.

Le nuove CPU potranno essere montate sulle schede madri con socket LGA-1700, naturalmente dopo un aggiornamento del BIOS; inoltre, secondo quanto trapela dal sito di Asus, i modelli Z790, H700 e B760 di questo produttore nascono già in grado di supportare i processori Intel di dodicesima, tredicesima e quattordicesima generazione.

Chi avesse un sistema con CPU Intel Gen 13 e già sognasse un aggiornamento degno di questo nome, dovrà rassegnarsi ad aspettare la quindicesima generazione, che dovrebbe debuttare tra poco più di un anno.

Questa, il cui nome in codice dovrebbe essere Arrow Lake, dovrebbe includere processori con un quantitativo di cache significativamente maggiore e prestazioni grafiche molto migliorate; richiederà però obbligatoriamente l'adozione delle RAM DDR 5 (mentre l'offerta attuale di Intel, compresi i modelli Gen 14, supporta anche DDR 4), e pertanto diverse schede madri esistenti non saranno in grado di montare queste CPU.

Infine, dobbiamo ricordare che accanto ai Raptor Lake-S Refresh Intel conta di lanciare entro la fine dell'anno anche i processori basati su architettura Meteor Lake: questi adotteranno la nuova nomenclatura per i nomi delle CPU e saranno considerati "di prima generazione" nel numero identificativo, per quanto appartengano a tutti gli effetti alla quattordicesima: si distingueranno dai Raptor Lake-S Refresh poiché porteranno nomi come Core 3 1xxx o Core Ultra 7 1xxx.