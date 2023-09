Da LG un laptop con schermo pieghevole che diventa un tablet

Il Gram Fold offre uno schermo flessibile da 17 pollici, tastiera Bluetooth e stilo, per soddisfare ogni esigenza.

Ora che gli smartphone con schermo pieghevole sono stati sdoganati (sebbene abbiano ancora prezzi decisamente poco popolari), l'industria sembra voler spingere l'acceleratore sui laptop con schermo pieghevole.

Diversi grandi produttori di computer portatili di questi tempi hanno reso note le loro proposte e, tra questi, l'ultimo è LG, che ha presentato il portatile Gram Fold.

Si tratta di un dispositivo touchscreen che, può essere usato come tablet dalle dimensioni generose quando completamente aperto - lo schermo OLED ha una diagonale lunga 17 pollici e offre una risoluzione di 2560 x 1920 pixel) o come computer portatile quando ripiegato: in questo secondo caso metà schermo funge da display principale (con una diagonale da 12 pollici) e l'altra metà può far apparire una tastiera virtuale.

Chi non ama questo genere di tastiere può optare per la tastiera Bluetooth fornita in dotazione; questa opzione consente di usare l'interno laptop come schermo, offrendo quindi i già citati 17 pollici. Il display supporta inoltre la scrittura con lo stilo.

LG sostiene che lo schermo del Gram Fold è in grado di essere ripiegato su sé stesso 30.000 volte senza subire alcun danno: si tratta di una cifra di molto inferiore rispetto a quella dichiarata per il Galaxy Fold (200.000 "piegature") ma l'idea è che un portatile venga aperto e richiuso meno spesso di uno smartphone.

Tutto ciò lascia comunque in bocca un certo sapore di "obsolescenza programmata", ma è anche vero che chi cerca questo tipo di prodotti probabilmente è meno interessato alla durata e più all'effetto di meraviglia che questa soluzione dovrebbe generare.

Per quanto riguarda i componenti interni, troviamo un processore Intel Core i5-1335U (tredicesima generazione), 16 Gbyte di RAM LPDDR 5 e un SSD NVMe da 512 Gbyte.

Per quanto riguarda la connettività possiamo elencare Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 e una porta Gigabit Ethernet; vi sono poi due porte USB-C 4 gen 3 e una porta USB-C 3.2 gen 2.

Il peso complessivo dell'LG Gram Fold è di 1,25 kg, che diventano 1,53 kg con la tastiera Bluetooth (dotata di 80 tasti e touchpad); la batteria è da 72 Wh e supporta la ricarica rapida da 65 Watt.

Il Gram Fold sarà in vendita a partire dal 4 ottobre in Corea del Sud, dove costerà 4,99 milioni di won (quasi 3.500 euro). LG non ha fatto sapere se e quando intenda lanciare il portatile nel resto del mondo.