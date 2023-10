macOS Sonoma, che cosa fare quando il Wi-Fi fa le bizze

La nuova versione del sistema di Apple presenta alcuni problemi con la connessione senza fili. Ecco quel che si può fare per tornare a navigare.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-10-2023] Commenti

Circa una settimana fa Apple ha rilasciato macOS 14 Sonoma, che si è presentato con l'atteso carico di novità ma, a quanto pare, anche con un bug fastidioso.

Diversi utenti hanno infatti segnalato in questi giorni che, dopo l'aggiornamento a Sonoma, il Wi-Fi del loro Mac ha iniziato a fare le bizze: in qualche caso ha cessato di funzionare completamente, in altri è riuscito a stabilire una connessione ma senza garantire la possibilità di navigare, in altri ancora si verificano disconnessioni e riconnessioni continue.

Problemi del genere in realtà erano già stati segnalati al tempo della diffusione della versione beta del sistema operativo, ma evidentemente le cause non sono state individuate né risolte in tempo per il rilascio della versione stabile.

Al momento Apple non ha ancora rilasciato alcuna comunicazione ufficiale in merito al problema, anche se ci si può lecitamente aspettare che si sbilanci nei prossimi giorni, poiché la questione sembra riguardare un numero non indifferente di utenti.

Gli stessi utenti che si sono ritrovati di fronte al problema hanno provato vari sistemi per tentare di ripristinare una connessione Wi-Fi stabile, e hanno riportato il successo applicando uno o più dei sistemi che riportiamo qui sotto.

Alcune sono procedure persino ovvie, che si applicano generalmente come primissimo tentativo quando ci sono problemi di connessione: per esempio, un riavvio del router - segnalano certi utenti - sembra essere stato sufficiente per soddisfare Sonoma.

Altre procedure sono un po' più complicate. Alcuni utenti suggeriscono per esempio di cancellare la cache DNS, operazione che si compie aprendo un Terminale e dando il comando sudo dscacheutil -flushcache: dopo averlo digitato occorre naturalmente premere Invio e inserire la propria password quando richiesto.

Un'altra operazione che può essere utile è farsi assegnare un nuovo indirizzo dal server DHCP (operazione che, nelle reti domestiche, è generalmente eseguita dal router). Anche in questo caso è necessario aprire un terminale, mentre il comando da dare è sudo ipconfig renew, sempre fornendo la propria password quando richiesto.

Se i problemi dovessero persistere può essere utile cancellare l'elenco delle reti Wi-Fi memorizzate, per poi connettersi nuovamente. Di nuovo, si tratta di un'operazione da eseguire tramite il Terminale, mentre il comando (che ancora richiede poi l'inserimento della propria password) questa volta è sudo rm /Library/Preferences/SystemConfiguration/NetworkInterfaces.plist.

Oppure, più semplicemente, se siete utenti di macOS soddisfatti dell'attuale configurazione del vostro computer, aspettate ad aggiornare il sistema operativo all'ultima versione.