iNsecurity: una storia di phishing, altruismo e buona volontà

Supponiamo che riceviate la prova che qualcuno, non una famosa e sexy attrice ma un signore con tanto di nome e cognome, sia oggetto di un attacco del suo account cloud. Voi cosa fareste? Il "bruteforce", che è un modo molto più raffinato per dire "indovinare la password", resta uno dei vettori di attacco più efficaci contro i sistemi telematici.

Avrete certamente letto fino alla nausea dell' "affaire" nato dalla pubblicazione di selfie piccanti di note attrici, cantanti e modelle. I dettagli dell'accaduto in questa sede ci interessano poco, la marca degli smartphone anche meno, ma il cambiamento rispetto al famoso caso di Cappuccetto Scarlatto è molto importante. Infatti nel caso dell'attrice Scarlett Johansson è provato che fu il telefono in quanto tale a essere violato con mezzi informatici da un singolo cracker. Un attacco classico, come a qualunque server degli anni passati, sofisticato e fatto a mano.

La questione dei selfie piccanti è completamente diversa, perché pare oramai assodato che non i telefoni ma i loro backup nel cloud siano stati attaccati, e non con mezzi manuali ma automatici, forse addirittura botnet.

Questo è stato reso possibile dal fatto che le credenziali da offrire per accedere alla "nuvola" (in questo come in altri casi) è semplicemente un nome utente (spesso un indirizzo di posta) e una password scelta dall'utente (quella con cui acquistava musica). Ed è perfettamente inutile difendere il terminale (lo smartphone) con un lettore biometrico quando l'accesso a tutte le informazioni che contiene può essere fatto via Internet, semplicemente indovinando una password debole con i consueti attacchi a dizionario.

Ora che il problema ha raggiunto i media, lo stesso Tim Cook si è precipitato a garantire la massima attenzione all'argomento, e l'introduzione di una autenticazione a due fattori.

Il mio problema è che hanno iniziato ad arrivarmi messaggi fake che pretendono di essere della Apple (molto ben fatti) e che chiedono a un quasi mio omonimo, identificato con nome e cognome (il signor M.C.) di autenticarsi al suo account iCloud.

L'indirizzo di posta è il mio perché sintetizzato, tra i tanti tentativi che un bot compie durante un bruteforce, formandolo con nome e l'iniziale del cognome, usando il nome di dominio uguale al nome utente e come TLD quello della nazionalità del bersaglio. Insomma, il signor M.C. di cui sopra è quasi certamente uno dei tanti a cui stanno cercando di rubare i backup, le foto e quant'altro. E probabilmente non ci sono ancora riusciti.

E' brutto sapere che i ladri stanno tentando di scassinare la porta di casa di qualcuno di cui sapete nome e cognome, anche se è un perfetto sconosciuto. Il tentativo di identificare e scrivere direttamente alla persona può portare a equivoci, al rischio di essere scambiati per dei cattivi, per degli ingegneri sociali, o nella migliore delle ipotesi di essere ignorati. Infatti, nessuna risposta. Ma forse non era l'M.C. giusto.

A onor del vero, poiché il sito del noto produttore fornisce anche a non clienti la possibilità di porre domande (cosa rara e apprezzabile), e addirittura di richiedere un contatto telefonico su appuntamento, potrei provare tramite loro.

Buone azioni e serrature ridicole