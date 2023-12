Windows 12 arriverà prima dell'estate

E sarà ricco di tecnologie basate sull'Intelligenza Artificiale.

È da un po' che si parla dell'arrivo di Windows 12 come relativamente vicino e non a torto, almeno sin da quando, con il rilascio di Windows 11, Microsoft ha accantonato pochi anni l'idea di considerare Windows 10 come «l'ultima versione di Windows», tornando così al vecchio sistema.

Secondo le indiscrezioni pubblicate dal taiwanese Commercial Times, però, Windows 12 sarebbe davvero più vicino di quel che si pensa: il debutto sarebbe fissato per giugno 2024.

Il motivo di tanta fretta per il rilascio di Windows 12 sarebbe nell'improvvisa popolarità assunta dall'IA già nel corso del 2023, e che dovrebbe continuare a crescere nel 2024.

Windows 12, infatti, dovrebbe introdurre «una gran quantità di tecnologie legate alla IA» e diventare «il leader dei PC con l'IA».

Ci sono pochi dubbi circa il fatto che Microsoft sia rapidamente balzata sul carro della IA (di certo molto più rapidamente di quanto abbia accolto l'arrivo del Web), considerando l'iniezione di tecnologie a essa relativa che ha praticato prima a Windows 11 e poi anche a Windows 10.

L'idea che il prossimo giugno sia il mese in cui vedrà la luce la prossima versione di Windows viene da alcuni commenti rilasciati dal CEO di Acer Jason Chen e dal presidente di Quanta, Berry Lam, i quali hanno indicato l'estate del 2024 come il periodo in cui verranno lanciati in rapida successione diversi «PC con l'IA», contestualmente al debutto della «nuova generazione dei sistemi operativi Windows», corredata naturalmente di IA.

Da Microsoft ovviamente al momento non è arrivato ancora alcun commento circa l'indiscrezione, ma la menzione dei «sistemi operativi Windows», al plurale, lascia pensare che anche la prossima versione di Windows Server contenga tecnologie di Intelligenza Artificiale.