I Galaxy S24 traducono in tempo reale grazie alla IA

Confermando le attesa, il 17 gennaio Samsung ha svelato la nuova versione dei suoi smartphone di punta, i Galaxy S24. Disponibili in tre edizioni - Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra - gli smartphone coreani non potevano sottrarsi all'esibizione, quale caratteristica principale, di una IA integrata allo scopo di «rivoluzionare l'uso dei dispositivi».

Ciò si traduce in pratica nel debutto di alcune particolari funzioni prima appannaggio di applicazioni di terze parti, come Live Translate, che consente di tradurre in tempo reale non solo i testi scritti ma anche messaggi vocali e conversazioni dal vivo, garantendo contemporaneamente la privacy poiché l'elaborazione avviene direttamente sullo smartphone e non sui server di Samsung.

Altri componenti che beneficiano delle funzioni di IA sono la tastiera Samsung Keyboard, tramite la quale diventa possibile scrivere in 13 lingue diverse grazie alle funzioni di traduzione automatica, e Android Auto, che diventa in grado di fornire un riassunto dei messaggi e di suggerire risposte adatte al contesto.

Al di là dell'inclusione dell'intelligenza artificiale, i Galaxy S24 migliorano ovviamente dal punto di vista hardware rispetto alla generazione precedente. Tutti i modelli si basano sul SoC Snapdragon 8 Gen 3 e adottano Android 14 con interfaccia One UI 6.1, mentre altre caratteristiche variano in base all'edizione.

Il Galaxy S24 "base" offre schermo Amoled da 6,2 pollici FHD+; 8 oppure 12 Gbyte di memoria RAM; 256 Gbyte o 512 Gbyte di memoria interna; batteria da 4.000 mAh; fotocamera posteriore con triplo obiettivo (12 megapixel Ultra-Wide, 50 megapixel Wide; 10 megapixel telephoto) e fotocamera frontale da 12 megapixel.

Il Galaxy S24+ offre schermo Amoled da 6,7 pollici FHD+; 8 oppure 12 Gbyte di memoria RAM; 128 Gbyte, 256 Gbyte o 512 Gbyte di memoria interna; batteria da 4.900 mAh; fotocamera posteriore con triplo obiettivo (12 megapixel Ultra-Wide, 50 megapixel Wide; 10 megapixel telephoto) e fotocamera frontale da 12 megapixel.

Il Galaxy S24 Ultra, che è il modello di punta, offre schermo Amoled da 6,8 pollici QHD+; 12 Gbyte di memoria RAM; 256 Gbyte, 512 Gbyte o 1 Tbyte di memoria interna; batteria da 5.000 mAh; fotocamera posteriore con quadruplo obiettivo (12 megapixel Ultra-Wide, 200 megapixel Wide; 50 e 10 megapixel telephoto) e fotocamera frontale da 12 megapixel.

Per quanto riguarda la connettività tutte e tre le varianti presentano 5G, LTE, e Bluetooth 5.3; i modelli Galaxy S24 e Galaxy S24+ supportano inoltre il Wi-Fi 6E, mentre il Galaxy S24 Ultra supporta il Wi-Fi 7. Tutti sono certificati IP68 per quanto riguarda la resistenza all'umidità e alla polvere.

I preordini per tutti i modelli sono già aperti; i prezzi partono dai 929 euro necessari per il Galaxy S24 con 8 Gbyte di RAM e 128 Gbyte di memoria e arrivano fino a i 1.859 euro del Galaxy S24 Ultra con 12 Gbyte di RAM e 1 Tbyte di memoria.