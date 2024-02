Microsoft ricomincia a seccare gli utenti con l'upgrade a Windows 11

Prepariamoci a venir infastiditi periodicamente da una finestra a tutto schermo che esalta la bontà del sistema.

Quando qualcosa funziona tanto bene la prima volta, è solo naturale riproporlo.

Qualcosa del genere deve aver pensato Microsoft quando s'è messa a escogitare un metodo per convincere gli attuali utenti di Windows 10 a passare a Windows 11, e le è venuta in mente la brillante strategia adottata nel passaggio da Windows 7 a Windows 10.

A suo tempo, Microsoft decise che il sistema migliore per invogliare all'aggiornamento fosse infastidire spesso gli utenti con una finestra a tutto schermo che poteva solo essere rimandata, non fatta sparire per sempre.

Oggi, l'azienda ha deciso che quel sistema va benissimo, e l'ha riproposto: così, a partire dall'installazione dell'aggiornamento KB5034203 (attualmente disponibile come anteprima opzionale) gli utenti di Windows 10 si vedranno proporre una finestra a tutto schermo (di cui riportiamo un esempio in fondo all'articolo) che mostri loro tutti i vantaggi di Windows 11.

Informare gli utenti della fine non troppo lontana del supporto al sistema operativo che stanno adoperando (cosa che avverrà il 24 ottobre 2025) non è in sé un'idea malvagia; meno piacevole è farlo in maniera fastidiosa.

Soprattutto, però, bisogna tenere presente che questa volta l'aggiornamento da un sistema operativo all'altro non è - differenze di interfaccia e nuovi malfunzionamenti a parte - tutto sommato indolore come nella transizione da Windows 7 a Windows 10.

Se molti computer sono "fermi" a Windows 10 è anche semplicemente perché questi non possono installare Windows 11, poiché le regole circa la compatibilità hardware non lo consentono.

L'invito pressante a passare a Windows 11 sarà quindi in realtà, per molti, un invito a cambiare il PC per acquistarne uno compatibile con l'ultima versione del sistema, o a rivolgersi a sistemi alternativi di installazione che consentano di aggirare i requisiti.