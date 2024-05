Intel, la colpa dei crash è della scheda madre

I crash degli i7 e i9 con moltiplicatore sbloccato sarebbero da attribuire a errate impostazioni del BIOS.

Foto di GAMERCOMP

All'inizio di aprile iniziò a manifestarsi un fenomeno curioso: alcuni sistemi con processore Core i9 e Core i7 di tredicesima e quattordicesima generazione andavano in crash o mostravano altri problemi, specialmente eseguendo compiti impegnativi (come l'esecuzione di videogiochi).

Intel prese a indagare sulle cause e, anche se ufficialmente ancora non c'è stato alcun pronunciamento in merito, a quanto pare la vicenda si avvia alla conclusione.

Secondo quanto riporta Igor's Lab la colpa di tutto non starebbe in qualche difetto dei processori, ma nelle impostazioni poco adeguate delle schede madri su cui sono montati.

«Sebbene la causa di fondo non sia ancora stata identificata» - scrive Intel -«Intel ha notato che la maggior parte delle segnalazioni di questo problema proviene da utenti che usano schede madri sbloccate o capaci di overclock».

«Intel» - prosegue l'azienda - «ha notato che il BIOS delle schede con chipset Serie 600/700 spesso è impostato di default in maniera tale che le protezioni termiche ed energetiche, progettate per limitare l'esposizione del processore a lunghi periodi con frequenze e voltaggi elevati, sono disabilitate».

La colpa sarebbe insomma dei produttori di schede madri i cui BIOS non sono correttamente impostati per proteggere i processori e, pertanto, Intel prossimamente raccomanderà ufficialmente (nel corso del mese di maggio, a quanto pare) che al più presto vengano rilasciati degli aggiornamenti per correggere il problema.

Nell'attesa, i proprietari dei processori interessati dai malfunzionamenti possono operare in proprio variazioni al BIOS del loro PC, avendo cura di agire con cautela poiché è possibile danneggiare il sistema se non si sa che cosa si stia facendo.

In particolare, le funzionalità "incriminate" sono:

- Current Excursion Protection (CEP);

- IccMax Unlimited;

- Thermal Velocity Boost (TVB) e Enhanced Thermal Velocity Boost (eTVB).

I modelli di CPU più colpiti dai fenomeni descritti sono i modelli con moltiplicatore sbloccato come gli Intel Core i9-13900K e i9-14900K, nonché le loro varianti KF e KS. Pare che anche i modelli i7-13700K e i7-14700K siano colpiti.