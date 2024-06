Seagate, dischi usati ma ricertificati in vendita su eBay a prezzi stracciati

L'azienda offre due anni di garanzia.

Vale la pena risparmiare un po' di soldi acquistando un hard disk ricondizionato anziché uno nuovo, se il primo è garantito dal produttore per due anni?

Seagate pensa di sì e su questa premessa ha stretto un accordo con eBay per la vendita, appunto, di hard disk usati ma «ricertificati» da Seagate stessa, oltre che dotati per l'appunto di una garanzia limitata.

Il servizio al momento è attivo sulla versione americana di eBay e propone sia hard disk per desktop che di livello aziendale.

Secondo Seagate, è anche un modo per ridurre in maniera drastica i rifiuti elettronici: gli hard disk in particolare, poiché contengono dati spesso sensibili, al momento della sostituzione vengono distrutti completamente anche se magari sono ancora in grado di funzionare perfettamente.

«Decine di milioni di unità disco vengono ancora distrutte ogni anno e dobbiamo ridurre l'uso di questi metodi distruttivi di sanificazione» afferma Jason Feist, vicepresidente di Seagate.

«Seagate crea circolarità grazie alle unità che immette sul mercato. La collaborazione con eBay aumenterà la quantità di dati che possono essere archiviati su unità disco di alta qualità e ricertificate» afferma ancora Feist.

La «circolarità» di cui parla Feist è un riferimento alla Circular Drive Initiative, di cui Seagate è un membro fondatore: si tratta di un'alleanza di produttori che mira alla riduzione degli e-waste tramite il riutilizzo dei dispositivi di archiviazione.