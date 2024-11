Windows, ora si può accede allo smartphone senza il cavo USB

Grazie all'ultimo aggiornamento la memoria degli smartphone Android appare direttamente in Esplora File.

Senza troppo clamore, Microsoft ha rilasciato un aggiornamento utile per gli utenti di tutte le versioni di Windows attualmente in uso (Windows 10 22H2, Windows 11 22H2, 23H2 e 24H2).

Si tratta dell'integrazione tra Esplora File e gli smartphone Android, che consente di accedere ai file conservarti su questi ultimi direttamente da Esplora File senza dover collegare preventivamente il telefono al computer tramite il cavo USB ma usando il Wi-Fi.

Prerequisito perché questo sistema funzioni è quindi la necessità di connettere PC e smartphone alla stessa rete; il PC naturalmente non deve essere per forza collegato al Wi-Fi, ma può essere collegato al medesimo router tramite cavo Ethernet.

Questa funzionalità inoltre non richiede di utilizzare l'app Collegamento al telefono ma è un servizio gestito dal Cross-Device Experience Host, che deve essere aggiornato all'ultima versione (cosa che generalmente avviene in automatico).

Per attivare l'accesso ai file dello smartphone via Wi-Fi in Windows 11 (in Windows 10 il percorso è analogo) occorre aprire la schermata delle Impostazioni e seguire il percorso Bluetooth e Dispositivi -> Dispositivi mobili.

Lì occorrerà attivare l'opzione Consenti a questo PC di accedere ai tuoi dispositivi mobili e scegliere i dispositivi da gestire tramite il pulsante Gestisci dispositivi.

A quel punto occorrerà seguire la procedura guidata che, dopo aver richiesto l'accesso con un account Microsoft, chiederà di installare sullo smartphone l'app Collegamento a Windows.

Completate le configurazioni guidate, lo smartphone sarà associato al computer e, dopo alcuni istanti necessari per la sincronizzazione, sarà possibile accedere alla memoria dello smartphone direttamente da Esplora File.

Il telefono sarà infatti elencato nella parte sinistra della finestra insieme alle altre risorse (Questo PC, eventuali unità USB e CD/DVD, e via di seguito); cliccandovi sopra saranno mostrate le cartelle della memoria interna, insieme a quella in cui è montata l'eventuale scheda microSD.

Windows provvederà anche a creare sullo smartphone una nuova cartella, denominata Recycle bin - connected device che servirà per contenere i file cancellati, i quali potranno così apparire nel Cestino.