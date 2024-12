LG presenta il microonde con schermo da 27 pollici

È anche dotato di casse, connettività Wi-Fi e di videocamere per controllare la cottura.

Non deve essere semplice inventare qualche funzione da aggiungere a un forno a microonde, un elettrodomestico che, di base, serve a riscaldare o cuocere del cibo e non ha bisogno di farae molto altro per essere apprezzato.

LG evidentemente non è di questo avviso poiché per all'apparecchio che mostrerà al CES 2025 - parte della gamma LG Signature - ha pensato di aggiungere uno schermo da 27 pollici e tre videocamere.

Il nome completo dell'elettrodomestico è LG SIGNATURE Smart InstaView Over-the-Range Microwave e, come si può facilmente capire, è per l'appunto un forno a microonde.

«Il è dotato di tre telecamere integrate per il monitoraggio della cottura in tempo reale e la creazione di time-lapse, che riprendono il percorso dei pasti dal forno alla tavola» spiega LG nell'annuncio ufficiale; ma non è tutto qui

«Non soltanto eccelle nel cuocere e riscaldare» - racconta l'azienda - «ma ridefinisce la sua categoria offrendo un'esperienza di intrattenimento coinvolgente direttamente in cucina».

Per farlo adopera, oltre al già citato schermo «Full HD da 27 pollici con InstaView», altoparlanti integrati e connettività Wi-Fi: insomma, consente di godersi film, video e «contenuti di intrattenimento» durante la cottura.

Contenuti molto brevi - immaginiamo - dato che il microonde non viene certo usato per fare il ragù. D'altra parte, l'ambizione di questo apparecchio sembra essere la sostituzione del televisore della cucina.

Lo schermo ha anche un'altra funzione: permette l'accesso alla «Smart Home Dashboard di LG ThinQ, che permette agli utenti di controllare tutti gli elettrodomestici LG AI e i dispositivi Matter e Thread compatibili presenti in casa. Inoltre, se abbinato alla gamma a induzione, il display LCD del microonde mostra comodamente l'avanzamento della cottura delle pietanze nella gamma, eliminando la necessità di chinarsi per controllare manualmente il forno» come spiega ancora LG.

L'azienda non ha ancora rivelato né il prezzo né la disponibilità del microonde o degli altri elettrodomestici della linea: ne sapremo di più quando il CES prenderà ufficialmente il via, il prossimo 7 gennaio.