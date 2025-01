Intelligenza artificiale usata bene

Bot etichetta le immagini Mastodon con testo ALT per ipo e non vedenti.

L'attuale IA fallisce in molti compiti, ma nel riconoscimento delle immagini se la cava egregiamente. Perché non usarla per rendere Internet più accessibile a tutti, per esempio facendole scrivere automaticamente le descrizioni delle immagini sui social network?

Su Mastodon c'è @altbot@fuzzies.wtf, un bot che fa esattamente questo. È sufficiente seguirlo: fatto questo, se pubblicate un post con un'immagine per la quale non avete già scritto voi un testo alternativo per ipo e non vedenti, il bot passa l'immagine all'IA Gemini, che restituisce in una manciata di secondi una descrizione dell'immagine, che potete includere nel post editandolo.

Per esempio, stamattina ho postato il consueto Gatto Del Giorno anche su Mastodon, come al solito:

Non ho scritto intenzionalmente un testo ALT, e Altbot ha risposto così in una manciata di secondi:

@ildisinformatico

Ecco una descrizione alternativa del testo per una persona che non può vedere l'immagine:



Primo piano di un gatto sdraiato sulla schiena, con il viso rivolto verso l'alto. Il gatto ha un manto grigio e marrone chiaro con chiazze più scure, e occhi azzurri intensi. I suoi baffi sono ben visibili. Parte del corpo del gatto è visibile, mostrando la sua pelliccia morbida e chiara.



Fornito da @altbot, generato utilizzando Gemini.

Niente male.