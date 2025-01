Microsoft pronta a salvare TikTok

L'azienda di Redmond pensa all'acquisizione, nella speranza di non ripetere l'esperienza di Skype.

Nel 2020, quando già TikTok era vista con sospetto dal governo degli Stati Uniti, Microsoft s'era detta interessata ad acquisire la divisione americana dell'applicazione cinese, mettendo così le mani su un social network "per giovani", forte di milioni di utenti, da affiancare a LinkedIn.

Ora che TikTok è stata prima bandita dagli USA e poi temporaneamente riammessa, il problema di trovare un compratore con sede negli Stati Uniti si ripropone e a quanto pare Microsoft si è fatta nuovamente avanti.

La conferma di questo interesse, stando a quanto riporta Reuters, viene dalla Presidenza degli USA, ma Microsoft non è la sola a guardare con interesse TikTok. Anche Oracle sarebbe della partita, e si vocifera che persino Walmart stia considerando di farsi avanti.

Al momento non ci sono indicazioni chiare circa il costo di una tale operazione: il valore dell'app varia, a seconda delle stime, fino a raggiungere i 100 miliardi di dollari.

A fare gola è principalmente l'algoritmo alla base di TikTok, noto per generare una sorta di dipendenza negli utenti i quali, una volta che hanno iniziato a scorrere da un video all'altro, a quanto pare praticamente non riescono più a smettere.

Chi non considera favorevolmente un'acquisizione di TikTok da parte di Microsoft è BIll Gates, il quale di recente l'ha definita «una mela avvelenata», ricordando che «avere una posizione importante nel settore dei social media non è una cosa semplice» a causa dell'attenzione che essa attira su di sé da più parti, e dalla politica in particolare.

Inoltre, quello specifico settore non sembra troppo adatto a Microsoft: li già citato LinkedIn genera profitti, ma non è certo un gigante come TikTok stesso o Instagram; Skype, non un social network ma un servizio un tempo ampiamente usato e apprezzato, era un gigante prima dell'acquisizione da parte di Microsoft, e adesso è l'ombra di sé stesso.