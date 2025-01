Seagate, dischi usati venduti per nuovi

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-01-2025] Commenti

Sta accadendo qualcosa di poco chiaro in Germania: secondo quanto riporta il sito tedesco Heise, in diversi casi chi ha comprato un hard disk Seagate di livello professionale, convinto che fosse nuovo, s'è trovato invece tra le mani un disco usato.

Le segnalazioni arrivano da almeno una cinquantina di lettori di Heise: il fenomeno riguarda per lo più i modelli Exos per i server, mentre i venditori da cui sono giunti i prodotti usati sono molteplici, e alcuni di essi sono partner ufficiali Seagate.

Alcuni utenti di Heise affermano di aver notato segni di usura (come graffi derivanti da installazioni precedenti) già all'esterno del disco; andando poi a controllare i parametri Smart hanno scoperto che gli hard disk avevano già lavorato per un numero di ore compreso per lo più tra 15.000 e 36.000, arrivando in qualche caso a 50.000.

È da escludere che i prodotti in questione facciano parte del programma di usato ricondizionato offerto da Seagate, poiché in questi casi i valori relativi alle ore di lavoro vengono resettati e la garanzia offerta è di due anni.

I dischi acquistati erano invece venduti per nuovi, con una garanzia ufficiale di cinque anni, smentita però dal firmware interno che la indica come già scaduta o prossima alla scadenza.

Al momento in cui scriviamo non ci sono indicazioni sul modo in cui questi dischi già usati siano stati immessi nuovamente in commercio, soprattutto come nuovi, né Seagate ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Chi avesse curiosità di verificare i valori di funzionamento dei propri dischi può adoperare utilità come Smartmontools (per Windows, Linux e macOS) o CrystalDiskInfo (solo per Windows), che forniscono tutte le informazioni che è necessario conoscere per avere un'idea dello stato di salute dei propri hard disk o SSD.