Windows 11, la IA si attiva con ''Ehi, Copilot!''

Microsoft sta aggiornando il suo assistente AI, Copilot, su Windows 11, rendendolo capace di rispondere al comando «Ehi, Copilot!» pronunciato dall'utente.

Questa novità, attualmente in fase di test per gli utenti del programma Windows Insider, richiama l'esperienza di assistenti virtuali come Siri o Alexa, ma è progettata per integrarsi profondamente con il sistema operativo.

Per utilizzare il comando vocale, gli utenti devono aggiornare l'app Copilot alla versione 1.25051.10.0 o superiore e abilitare l'opzione nelle impostazioni dell'app, sotto la sezione Modalità vocale.

Una volta attivata, pronunciare «Ehi, Copilot!» fa comparire un'interfaccia flottante con un microfono sullo schermo, accompagnata da un segnale acustico che conferma che l'IA è in ascolto.

Gli utenti possono porre domande o richiedere assistenza; la conversazione si chiude premendo "X" o automaticamente dopo alcuni secondi di inattività. La funzione è al momento disponibile solo in inglese e richiede che il PC sia sbloccato e, per le risposte vocali, connesso a Internet.

Microsoft sottolinea l'attenzione alla privacy: il riconoscimento del comando «Ehi, Copilot!» avviene localmente sul dispositivo, utilizzando un buffer audio di 10 secondi che non viene registrato né inviato al cloud a meno che un comando non venga rilevato.

Solo in quel caso, l'audio successivo viene trasmesso per elaborare la richiesta. Questo approccio riduce le preoccupazioni legate alla raccolta dati, anche se l'indicatore del microfono attivo nella barra delle applicazioni potrebbe risultare fuorviante, poiché rimane visibile quando la funzione è abilitata.