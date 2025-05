Da OpenAI e Jony Ive un dispositivo senza schermo per rivoluzionare l'IA

Non si tratta né di uno smartphone né di smart glass ma promette di far diventare la IA un compagno quotidiano.

Sam Altman e Jony Ive

C'è attesa per il progetto congiunto tra Jony Ive, ex designer di Apple, e Sam Altman, CEO di OpenAI. I due stanno sviluppando un dispositivo AI «innovativo» attraverso la startup io, recentemente acquisita da OpenAI per 6,5 miliardi di dollari.

Sebbene i dettagli siano ancora avvolti nel mistero, le informazioni trapelate suggeriscono che il dispositivo non sarà né uno smartphone né un paio di occhiali intelligenti: si distingue quindi dalle tendenze attuali che invece Meta e Google sembrano voler inseguire.

Durante una riunione interna a OpenAI, Altman ha descritto il prototipo come «il pezzo di tecnologia più "cool" che il mondo abbia mai visto»; Ive invece lo ha definito parte di «un nuovo movimento di design».

Il dispositivo potrebbe essere indossato intorno al collo o appoggiato su una scrivania; è pensato per essere un «terzo dispositivo principale» accanto a smartphone e laptop. Come riportato da The Wall Street Journal, «Sarà in grado di essere pienamente consapevole dell'ambiente e della vita dell'utente».

Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, il gadget potrebbe avere un design «compatto ed elegante come un iPod Shuffle». Avrà fotocamere e microfoni integrati per il rilevamento ambientale, ma sarà senza display; per l'elaborazione, sfrutterà la potenza di calcolo di uno smartphone o un PC, al quale sarà collegato.

. L'idea è di un dispositivo «sempre consapevole», in grado di tenere sotto controllo e potenzialmente registrare tutto quanto accade intorno a esso. Questo già solleva preoccupazioni sulla privacy, anche se occorrerà avere informazioni più precise per farsi un'idea di quanto siano concrete.

L'acquisizione di io da parte di OpenAI vede Ive assumere un ruolo di leadership nel design sia hardware che software. La fusione delle due aziende vuole segnare un momento cruciale per i prodotti IA rivolti agli utenti finali.

«Sono assolutamente certo che siamo al confine con una nuova generazione tecnologica che può renderci versioni migliori di noi stessi» ha dichiarato Ive in un video di OpenAI. Altman ha aggiunto: «L'IA è una tecnologia incredibile, ma i grandi strumenti richiedono di lavorare sull'intersezione tra tecnologia, design e comprensione delle persone e del mondo».