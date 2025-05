PC quantistici, la violazione della crittografia è più vicina

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 27-05-2025] Commenti (1)

Un recente studio di Google Quantum AI ha segnato un passo significativo verso la potenziale compromissione della crittografia RSA, un pilastro della sicurezza digitale utilizzato in comunicazioni sicure, blockchain e certificati digitali.

Il rapporto rivela che un computer quantistico con meno di un milione di qubit potrebbe decifrare una chiave RSA-2048 in meno di una settimana, riducendo drasticamente le stime precedenti che parlavano della necessità di avere a disposizione 20 milioni di qubit.

Questo progresso, guidato dall'algoritmo di Shor ottimizzato, accende il dibattito sull'imminente vulnerabilità quantistica della crittografia moderna e sull'urgenza di adottare soluzioni post-quantistiche.

Il cuore della crittografia RSA risiede nella difficoltà di fattorizzare numeri molto grandi: una sfida computazionale che i computer classici non possono affrontare in tempi ragionevoli. Tuttavia, l'algoritmo quantistico di Shor, teorizzato negli anni '90, potrebbe teoricamente risolvere questo problema in modo esponenzialmente più veloce.

«La crittografia a chiave pubblica si basa sulla difficoltà di certi problemi matematici, come la fattorizzazione di numeri grandi (RSA) o la risoluzione di logaritmi discreti (ECDH), che sono computazionalmente impraticabili per i computer classici» spiega Cato Networks.

Il nuovo studio di Google dimostra che i progressi nella correzione degli errori e nella scalabilità dei qubit stanno riducendo il divario verso il cosiddetto Q-Day, il momento ipotetico in cui i computer quantistici saranno in grado di decifrare anche le crittografie più sicure.

Nonostante l'avanzamento, il cracking di RSA-2048 rimane fuori portata per i computer quantistici attuali. Il chip Willow di Google, con 105 qubit, è lontano dal milione di qubit necessario; la correzione degli errori quantistici è ancora un ostacolo significativo.

Il progresso di Google ha riacceso le preoccupazioni per la sicurezza di dati sensibili, come quelli bancari e militari, che basano la loro protezione su RSA. Questo scenario spinge l'adozione della crittografia post-quantistica (PQC), con algoritmi resistenti agli attacchi quantistici.

«Anche se i computer quantistici non violeranno RSA domani, la comunità crittografica non sta con le mani in mano. Il NIST ha già sviluppato standard di crittografia post-quantistica» sottolinea Cato Networks. Tuttavia, implementare questi nuovi sistemi richiede test rigorosi e, in alcuni casi, una revisione completa delle infrastrutture esistenti: un processo che potrebbe richiedere anni.