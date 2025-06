Windows, il Microsoft Store si potrà disinstallare

Ma soltanto in Europa. E anche Edge diventa meno invadente.

Microsoft ha annunciato una serie di aggiornamenti per Windows 10 e 11 destinati esclusivamente agli utenti dello Spazio Economico Europeo (SEE) in risposta agli obblighi imposti dal Digital Markets Act. Tra le novità più significative, la possibilità di disinstallare il Microsoft Store, insieme a una maggiore libertà nella gestione delle applicazioni preinstallate e delle impostazioni del browser.

Per quanto riguarda la rimozione del Microsoft Store, Microsoft precisa che le app installate tramite lo Store continueranno a ricevere aggiornamenti automatici, grazie all'infrastruttura sottostante che rimane attiva anche dopo la disinstallazione. Ciò garantisce - spiega Microsoft - che la sicurezza e la funzionalità delle app non vengano compromesse, mantenendo un equilibrio tra libertà dell'utente e affidabilità del sistema.

Un'altra novità riguarda la gestione dei browser. Gli utenti europei che imposteranno come predefiniti browser di terze parti, come Chrome o Firefox, vedranno che questi saranno indicati come applicazioni predefinite anche per aprire diversi tipi di file, tra cui .svg e .xml, oltre ai tradizionali http e .html. Inoltre, l'installazione di un nuovo browser lo aggiungerà automaticamente alla barra delle applicazioni, a meno che l'utente non scelga diversamente. Microsoft ha anche eliminato le promozioni intrusive di Edge - come i banner su Bing - per gli utenti che utilizzano altri browser; lo stesso vale per le notifiche che invitano a provare Edge quando si aprono applicazioni concorrenti.

Le novità, già attive come dicevamo in alcune build dedicate agli Insider, dovrebbero essere distribuite al grande pubblico entro la fine dell'estate anche se - come precisavamo - limitatamente agli utenti che operano nel SEE.