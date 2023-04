La UE metterà il naso negli algoritmi dei giganti del web

Una volta l'anno l'ECAT passerà al setaccio le tecnologie delle “Very Large Online Platforms”.

A partire dal 1 gennaio 2024, le Very Large Online Platforms e i Very Large Online Search Engine che operano in Europa dovranno sottostare all'attento scrutinio di un nuovo organismo: l'ECAT.

Nato per dare applicazione alle direttive DSA e DMS, l'ECAT è lo European Centre for Algorithmic Transparency (Centro Europeo per la Trasparenza degli Algoritmi) e raccoglierà vari esperti il cui compito sarà esaminare gli algoritmi utilizzati dalle piattaforme online e dai motori di ricerca con più di 45 milioni di utenti: è questa la cifra che la UE considera adeguata per potersi definire very large.

L'Europa ritiene che sia necessario «svelare e capire meglio le tecnologie che consentono il funzionamento dei modelli di business delle piattaforme»: in altre parole, vuole poter analizzare gli algoritmi che consentono a quelle piattaforme di attirare tanti utenti e guadagnare tanto denaro.

L'esame avverrà una volta all'anno: le aziende dovranno illustrare il funzionamento degli algoritmi da loro adoperati e il modo in cui i loro prodotti forniscono agli inserzionisti pubblicitari i profili degli utenti, per verificare che corrispondano alle normative europee in materia.

Qualora individuasse dei problemi, l'ECAT potrà suggerire «nuovi approcci basati sulla trasparenza» che poi, immaginiamo, la Commissione Europea dovrà convincere le grandi aziende ad adottare con metodi un po' più assertivi di un semplice "suggerimento".

Nell'attesa che l'ECAT entri in azione, la UE non resterà con le mani in mano: i politici di Bruxelles sono già al lavoro su un'ulteriore normativa, che riguarderà un argomento diventato particolarmente importante negli ultimi mesi, ossia le Intelligenze Artificiali.